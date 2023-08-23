Штурмовики группировки «Запад» заняли опорный пункт ВСУ под Купянском ТАСС: штурмовики группировки «Запад» заняли опорный пункт ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Штурмовые подразделения группировки ВС РФ «Запад» на Купянском направлении заняли опорный пункт и два наблюдательных поста Вооруженных сил Украины, рассказал ТАСС офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. По его словам, позиции противника были заняты при наступлении российских войск в районе поселка Ольшаны.

Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» на Купянском направлении продолжают наступление в районе населенного пункта Ольшаны. Российские военнослужащие овладели опорным пунктом и двумя наблюдательными постами, — отметил офицер.

Он добавил, что ВСУ на Купянском направлении пытаются остановить продвижение российских подразделений, для чего пытаются контратаковать. За сутки они четыре раза шли в атаку в районах Петропавловки, Синьковки и Ольшан. Якимкин уточнил, что российская артиллерия в районе Купянска сорвала попытку применения тактического резерва 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Также в Харьковской области с противником велась контрбатарейная борьба. В районах сел Червоный Став, Шейковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Загоруйковка, Стельмаховка российские артиллеристы уничтожили артиллерийские орудия Krab, M109 Paladin, M777, 2С3 «Акация», минометный расчет, пункт боепитания и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 ВСУ, заключил Якимкин.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что ВСУ могут попасть в котел в Харьковской области. По мнению офицера, поражения украинской армии приведут к окружению Харькова. Только из Купянского района с 9 августа были эвакуированы более 200 жителей.