Дандыкин рассказал о конфликте между ВСУ и НАТО Военэксперт Дандыкин заявил о конфликте ВСУ и НАТО из-за неудач контрнаступления

Фото: МО Украины

Между Вооруженными силами Украины и НАТО назревает конфликт из-за неудачного контрнаступления украинских войск, заявил URA.RU капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, подобная ситуация играет на руку российской армии.

Там стали ругаться и друг на друга перекладывать вину. ВСУ говорят, что натовцы виноваты, натовцы говорят, что виноваты украинские войска, — заявил он.

Дандыкин допустил, что этой осенью ВС России могут перейти в наступление, поскольку сейчас украинские войска задействуют свои последние резервы, в частности, на Запорожском направлении. Кроме того, эксперт отметил, что Североатлантический альянс предоставляет существенную помощь Киеву и требует отдачи.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия в результате начавшегося летом контрнаступления «растает». При этом, он уверен, страны Альянса не смогут соперничать с Россией, если примут решение вмешаться в конфликт. Офицер также подчеркнул, что украинские военные в основном сдаются из-за большого количества раненых, а командиры армии складывают оружие, желая сохранить жизнь солдатам.