В США заявили, что украинская армия «тает» из-за контрнаступления Макгрегор: украинская армия растает в результате контрнаступления

Фото: МО Украины

Украинская армия в результате контрнаступления «растает», сообщил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью телеведущему Такеру Карлсону. При этом, по его словам, НАТО не сможет соперничать с РФ, если вмешается в конфликт.

Считаю, что скоро мы станем свидетелями того, как эта армия, на которую было потрачено много денег, растает, — сказал Макгрегор.

Полковник добавил, что украинские военные в основном сдаются из-за большого количества раненых, а командиры армии складывают оружие, желая сохранить жизнь солдатам.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина потеряет значительные территории в том случае, если боевые действия в стране будут продолжаться. При этом он считает, что урегулировать конфликт сможет только Москва и исключительно на своих условиях. Он также указал, что президенту РФ Владимиру Путину известно, на что готов пойти Запад ради достижения собственных целей в Восточной Европе.

До этого военный обозреватель Виктор Литовкин высказал мнение, что Польша ждет краха режима президента Украины Владимира Зеленского, чтобы начать раздел украинской территории, предъявив Киеву претензии из-за Волынской резни. Кроме того, по мнению комментатора, Варшава «воюет» не для победы Украины, а выполняет волю Вашингтона, «чтобы разорить РФ».