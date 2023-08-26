В подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы ТСН: в подконтрольных Киеву районах Запорожской области произошли взрывы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Серия взрывов раздалась в контролируемых Украиной районах Запорожской области, сообщает украинский телеканал ТСН. За несколько минут до этого была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, находящихся под контролем Украины.

Телеканал уточнил, что власти объясняют взрывы работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причем сирены сработали четыре раза за сутки. Их включали в том числе по причине взлета российского самолета МиГ-31. В предпоследний раз тревога срабатывала на всей территории страны, включая части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, находящиеся под контролем Киева.

В ночь на 25 августа в Одессе прогремел взрыв, сообщали местные СМИ. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер ранее говорил, что системы противовоздушной обороны сработали в Черноморске, имеющем морской порт. В порту города Измаил в Одесской области в ночь на 23 августа также были слышны взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.