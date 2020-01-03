https://static.news.ru/photo/c99a172a-2e27-11ea-9466-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Stevens-Line/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японский телеканал NHK выяснил подробности побега бывшего главы Nissan Карлоса Гона из страны.

По данным канала, основанным на записях камер видеонаблюдения и свидетельствах очевидцев, бизнесмен покинул свой дом в Токио в полдень 29 декабря и больше туда не вернулся. Около 23 часов в тот же день он мог сесть на частный самолёт, который вылетел из аэропорта Кансай.

На борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой порядка одного метра. Самого Гона в самолёте никто не видел.

Спустя 12 часов воздушное судно приземлилось в аэропорту Стамбула. Поскольку Гон прибыл в Ливан через Турцию, предполагается, что из страны он бежал именно на указанном самолёте, сообщает телеканал.

Ранее стало известно, что экс-глава Nissan имел несколько загранпаспортов, в том числе два французских. Как писал NEWS.ru, Гон мог покинуть Японию с помощью одного из этих документов.