Японский телеканал NHK выяснил подробности побега бывшего главы Nissan Карлоса Гона из страны.
По данным канала, основанным на записях камер видеонаблюдения и свидетельствах очевидцев, бизнесмен покинул свой дом в Токио в полдень 29 декабря и больше туда не вернулся. Около 23 часов в тот же день он мог сесть на частный самолёт, который вылетел из аэропорта Кансай.
На борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой порядка одного метра. Самого Гона в самолёте никто не видел.
Спустя 12 часов воздушное судно приземлилось в аэропорту Стамбула. Поскольку Гон прибыл в Ливан через Турцию, предполагается, что из страны он бежал именно на указанном самолёте,
Ранее стало известно, что экс-глава Nissan имел несколько загранпаспортов, в том числе два французских. Как писал NEWS.ru, Гон мог покинуть Японию с помощью одного из этих документов.
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