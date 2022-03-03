Российские военные освободили город Балаклея от украинских националистов, рассказал в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в ходе спецоперации на Украине армия РФ взяла под контроль Чистополье, Новополтавку и Жовтневое.

Освобождён от националистических батальонов город Балаклея, — сказал Конашенков.

Также российская армия вывела из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, этот объект использовался СБУ для психологических операций против России. С начала спецоперации на Украине российские военные поразили 1612 объектов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. По его словам, она проводится для защиты населения Донбасса и денацификации Украины.

Шойгу подчеркнул, что российская армия не оккупирует территорию Украины. Военнослужащие РФ принимают все меры для сохранения жизни и безопасности граждан. Удары наносятся только по военным объектам.