Предсказания Жириновского о России и Украине: неожиданный прогноз 2024–2025

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нейросеть «Жириновский»

Ровно два года назад, 6 апреля 2022-го, не стало бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Многим он запомнился не только яркой политической карьерой, но и своими точными прогнозами. Некоторые из них уже сбылись, а правдивость остальных нам еще предстоит проверить. Какие события предсказывал миру основатель ЛДПР на ближайшие годы и действительно ли они могут произойти — в материале NEWS.ru.

Какое будущее Жириновский напророчил Украине

Значительная часть предсказаний Жириновского касается Украины и ее отношений с соседями. В марте 2018 года лидер ЛДПР с трибуны на пленарном заседании Госдумы заявил, что пять регионов на западе страны раньше принадлежали другим государствам и могут к ним вернуться.

«Луцк, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Ровно — польские земли. На Закарпатских землях все говорят по-венгерски или по-русски, но не по-украински. Теперь время пришло вернуть трем натовским странам эти области: Румынии, Венгрии и Польше», — говорил он.

А в 2019 году в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» политик предрек, что президентские выборы, победу в которых одержал Владимир Зеленский, станут последними для Украины. Он подчеркивал, что страна потеряет часть своих территорий, который войдут в состав России.

Напомним, что очередные выборы главы государства на Украине должны были состояться 31 марта этого года. Однако они были отменены, поскольку на территории страны действует военное положение.

Жириновский был известным провидцем и давал большое количество прогнозов, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов. Он напомнил, что не все из этих предположений сбывались, однако о вероятном разделе Украины неоднократно заявляли и другие эксперты. По словам эксперта, в стране глубокий кризис государственности — в этих условиях ее полная ликвидация действительно возможна.

«Поделить Украину желающих найдется немало. Эти страны будут все отрицать, но интерес поляков к Галичине, венгров — к Прикарпатью давно известен, он никуда не делся. Пусть это не является мейнстримной темой, но периодически мечтательные разговоры в местных СМИ об этом ведутся», — пояснил он.

Фото: МО Украины

Что говорил Жириновский о будущем США

Потерю территориальной целостности Жириновский предрекал и США. В 2022 году в своем Telegram-канале он писал, что страну будут раздирать межнациональные конфликты. В результате, отмечал политик, это вызовет распад Штатов по принципу СССР, который «70 лет подкармливал национальные окраины за счет русских», а потом те самые окраины приняли решение выйти из состава Союза.

А во время одного из своих выступлений в Госдуме в том же году лидер ЛДПР заявил, что президентские выборы 2024 года в Америке тоже не состоятся. «Трамп снял лозунг „Сделаем Америку великой“, заменил на „Спасем Америку“. Вот, правильно, Трамп. Только не удастся тебе спасти Америку, ибо выборов в 2024 году в Америке не будет, потому что Америки не будет», — сказал он.

Распад США в ближайшие годы действительно вероятен, причем связан он будет именно с выборами, отмечал в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Сергей Самуйлов. По его мнению, суд против Дональда Трампа, претендующего на президентский пост, может стать грубейшей ошибкой Демократической партии, которая обернется проблемами для всей страны.

«Если его посадят, то США стремительно двинутся в сторону гражданской войны и распада. Соединенные Штаты распадутся приблизительно на три государственных образования: Восточное побережье, промышленно развитое Западное побережье и центральные штаты от Иллинойса до Техаса», — заявил эксперт.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

Как Жириновский предрек распад НАТО

В 2016 году глава ЛДПР передал в Музей современной истории России в Москве запечатанную капсулу со своими прогнозами на 20 лет. Ее должны вскрыть в 2036 году, однако сам Жириновский уже тогда раскрыл журналистам некоторые из своих предсказаний. Так, он считал, что не за горами распад НАТО.

«НАТО распадется. Почему? Потому что слишком разные государства входят в этот блок. Например, Албания и Норвегия. Они же несовместимы», — сказал тогда политик.

Он полагал, что на смену Североатлантическому альянсу придет новый союз, центром которого станет Северная Европа. США, в свою очередь, выведут свои базы из государств ЕС и сосредоточатся на интеграции с Канадой и Мексикой.

4 апреля НАТО исполнилось 75 лет — военно-политический союз, который просуществовал бы так долго, еще нужно поискать, отмечает Владимир Корнилов. По его мнению, вопрос дальнейшего существования блока будет решаться вовсе не в Европе, а в США.

«Мы понимаем, что судьба НАТО будет зависеть вовсе не от Албании и Норвегии. Нельзя отрицать возможности, что когда-то, после кризиса в Соединенных Штатах, начнется и кризис в Североатлантическом альянсе. Но пока это что-то из области фантасмагории, утопии и антиутопии», — считает политолог.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорил Жириновский о войне на Ближнем Востоке

Драматические события, полагал Жириновский, будут разворачиваться и на Ближнем Востоке. В 2019-м в студии Соловьева он заявил, что к 2024 году мир забудет о существовании Украины, поскольку найдется еще более горячая точка. «Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина», — спрогнозировал он.

Политик предупредил, что дело идет к третьей мировой войне, активное участие в которой может принять Иран. «Потому что Иран вам — не КНДР, не Вьетнам и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — утверждал лидер ЛДПР.

Об этом прогнозе Жириновского СМИ вспомнили в октябре 2023 года, когда начался очередной виток палестино-израильского конфликта, а на стороне движения ХАМАС публично выступил Тегеран. Актуальности заявлениям основателя ЛДПР добавили и последние события в регионе, когда Израиль обстрелял консульство Ирана в Дамаске. В ответ Корпус стражей Исламской революции предупредил о планах нанести «смертельные удары» по израильским объектам.

Действительно ли Ближний Восток сейчас стоит на пороге новой войны? По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, Тегеран прекрасно понимает, чего от него ждут в Израиле, речь идет о прямом военном ответе, который приведет к эскалации конфликта.

«Крупный конфликт на Ближнем Востоке возможен всегда. Там, как и в Восточной Азии, находится большой узел напряженности. Но целый ряд процессов, которые идут в регионе, например, приход Китая и России, начало стабилизации отношений Ирана с Саудовской Аравией, делают конфликт менее вероятным, чем 10 лет назад», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Какую судьбу Жириновский предрек премьеру Армении

В списке регионов, в которых в ближайшие годы можно ожидать больших потрясений, будет и Закавказье, считал Владимир Жириновский. В начале 2021 года в беседе с «Комсомольской правдой» он предсказал, что смена политического режима произойдет в Армении. Лидер ЛДПР указывал на недовольство оппозиции курсом премьера страны Никола Пашиняна и утверждал, что разрешить разногласия путем переговоров не получится, так как республика находится «в той части света, где все вопросы решаются силой».

Жириновский полагал, что переворот в Армении неизбежен, а главу правительства будет ждать незавидная судьба. «Пашинян или сбежит за границу, или спрячется в американском посольстве, или еще что-то будет», — считал он.

И этот прогноз оказался недалек от истины. Осенью 2023-го на фоне операции Азербайджана в Карабахе в Ереване прошли митинги. Сначала участники акций вышли на улицы с требованием признать республику частью Армении. А после того как в Баку заявили о восстановлении своего суверенитета над спорной территорией, митингующие в Армении выступили за отставку Пашиняна. Сам премьер тогда утверждал, что страна оказалась на грани путча.

Лидер движения «Мать Армения» Андраник Теванян уверен, что ситуация для руководства страны за прошедшие месяцы не изменилась, поэтому вопрос смены власти в республике вполне актуален. Он считает, что правительство Пашиняна действительно находится в зоне риска.

«Последние опросы показывают, что у Пашиняна исторический минимум доверия граждан — 8%. Это говорит о том, что нужно реализовывать смену власти. То, что он держится за власть и боится ее потерять, говорит о том, что он знает, какие ошибки были совершены за время его правления. Естественно, сейчас он боится за свою безопасность, боится судьбы [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Конечно, желательно, чтобы перемены были без потрясений. Но то, что смена власти нужна, это однозначно», — подчеркнул армянский политик.

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