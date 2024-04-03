РФ распространила в СБ ООН проект заявления об ударе по дипмиссии Ирана

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Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) ООН проект заявления с осуждением авиаудара Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Он назвал инициативу еще одной возможностью проверить намерения Запада.

По итогам обсуждения мы по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространили проект заявления СБ для прессы с осуждением произошедшего. Это еще одна возможность протестировать истинные намерения наших западных коллег. Посмотрим, как пойдет работа над этим документом, — отметил он.

Полянский обратил внимание на то, что СБ обсуждал аналогичный вопрос 25 лет назад, когда НАТО ударили по зданию посольства КНР в Белграде. Тогда у секретариата ООН не нашлось слов осуждения и прямых оценок случившегося, подчеркнул он. Дипломат предположил, что реакция Запада была бы иной, если бы под удар попало дипломатическое ведомство члена СБ.

[Мы] подчеркнули, что в случае дальнейшей эскалации ситуации ответственность за это ляжет на США, Великобританию и Францию, которые так и не нашли в себе силы осудить израильскую атаку, — добавил он.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Россия расценивает авиаудар Израиля по диппредставительству Ирана в Сирии как грубейшее нарушение суверенитета и призывает Совет Безопасности осудить действия еврейского государства. По его словам, в случае игнорирования вопроса атаке в будущем может подвергнуться консульство другой страны.