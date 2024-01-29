Политолог назвал «тактикой побирушки» идею Пашиняна с пактом о ненападении Политолог Мирзаян: «тактика побирушки» Пашиняна отдаляет Ереван от мира с Баку

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Призывы премьер-министра Армении Никола Пашиняна к Азербайджану заключить пакт о ненападении раньше, чем между странами будет подписан мирный договор, на самом деле невыгодны самому Еревану, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Геворг Мирзаян. По его мнению, подобные инициативы не приближают соседние республики к миру.

Это называется «тактикой побирушки», когда сильный тебе ничего не дает и ты начинаешь с него что-то клянчить, тем самым демонстрируя активность и показывая своим зарубежным друзьям, что ты выступаешь с какими-то инициативами, — отметил Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

По мнению эксперта, подобные просьбы не только унижают Армению, но также еще сильнее отдаляют заключение мирного соглашения.

Тактика Пашиняна приводит лишь к тому, что над Арменией все смеются. С другой стороны, позволяет убеждать тех представителей армянского общества, которые за Пашиняна голосовали, что их избранник реально делает то, что обещает, и каким-то образом стремится к подписанию мира с Азербайджаном. Хотя по факту ни на йоту Армения не становится ближе к миру, — посетовал Геворг Мирзаян.

28 января Никол Пашинян сообщил, что Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора между странами затянется. По словам премьера, Ереван также призвал Баку ввести механизм взаимного контроля над вооружениями.

Днем ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сказал, что Баку получил от Еревана очередной пакет предложений по мирному урегулированию. Министр отметил, что власти озвучат свою позицию по условиям договора в ближайшее время.