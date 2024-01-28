Пашинян рассказал об альтернативе мирному договору между Ереваном и Баку Пашинян: Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении

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Никол Пашинян

Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он также подтвердил, что республика привержена мирной повестке дня, передает ТАСС.

Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось, — сказал Пашинян.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Ереван предоставил Баку очередной пакет предложений по мирному соглашению. По его словам, в ближайшее время власти озвучат свою позицию по новым условиям договора. Он также подчеркнул, что очные встречи между представителями стран продолжатся в 2024 году.

При этом посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы подчеркнул, что Москва продолжает быть площадкой для мирных переговоров между Баку и Ереваном. По его словам, власти страны благодарны российским коллегам за дипломатические усилия.

До этого Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку требуют взаимной гарантии об отсутствии скрытых территориальных претензий друг к другу. По его словам, в настоящее время стороны стараются поддерживать активные прямые контакты.