Посол Азербайджана поблагодарил Россию за участие в переговорах с Арменией Посол Полад Бюльбюль оглы: Москва остается площадкой для общения Баку и Еревана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россия продолжает быть площадкой для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы. По его словам, власти страны благодарны Москве за дипломатические усилия.

Сегодня мы признательны России за посреднические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном, и Москва продолжает быть площадкой для проведения мирных переговоров, — отметил глава диппредставительства.

Посол напомнил о последней трехсторонней встрече, которая прошла в июле 2023 года по инициативе министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, он рассказал, что в Москве не раз проводились заседания по вопросам разблокировки экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru., заявила, что Москва остается партнером Еревана и внесла решающий вклад в прекращение боевых действий. По ее словам, российская сторона также вносит решающий вклад для предотвращения еще более тяжкого поражения Армении.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные страны стремятся не допустить реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана. Евросоюз и США хотят по-своему организовать делимитацию границы Армении и Азербайджана в обход России, при этом «эгоистичные устремления» Брюсселя и Вашингтона мешают коренным устремлениям обеих республик, подчеркнул министр.