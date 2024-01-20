Ереван и Баку требуют гарантии отсутствия территориальных претензий Пашинян: Ереван и Баку требуют гарантии отсутствия территориальных претензий

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Армения и Азербайджан требуют взаимной гарантии об отсутствии скрытых территориальных претензий друг к другу, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с активом правящей партии «Гражданский договор». В публикации Пашиняна на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) отмечается, что в рамках процесса армяно-азербайджанского урегулирования было много эпизодов прямых и опосредованных контактов, однако на данный момент «более или менее активны прямые контакты».

Но и мы готовы дать такие гарантии. Это взаимосвязанные действия, естественно, ни с нашей, ни с их стороны они не могут быть односторонними, — говорится в сообщении.

Пашинян ранее заявил, что Армения готова открыть сухопутную связь между Азербайджаном и Нахичеванью через свою территорию на тех же условиях, что и Иран. При этом премьер добавил, что Армения никогда не брала на себя обязательства по открытию Зангезурского коридора для связи основной части Азербайджана и Нахичевани.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков до этого сообщил, что Зангезурский коридор будет построен без Армении. По его словам, Баку перешел к конкретным действиям, отдав предпочтение созданию транспортного сообщения через территорию Ирана. За три года Армения даже не приступила к технико-экономическому исследованию 42-километрового участка, подчеркнул он.