Политолог раскрыл, когда сбудется прогноз Жириновского о распаде НАТО Политолог Корнилов объяснил невозможность распада НАТО по сценарию Жириновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Распад НАТО, который предсказывал основатель ЛДПР Владимир Жириновский, в теории возможен, но вряд ли произойдет в ближайшее время, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что 4 апреля Альянсу исполнилось 75 лет и военно-политический союз, который просуществовал бы так долго, еще придется поискать.

Нельзя отрицать возможности, что когда-то, после кризиса в Соединенных Штатах, начнется и кризис в Североатлантическом альянсе. Но пока это что-то из области фантасмагории, утопии и антиутопии, — отметил эксперт.

Владимир Жириновский считал, что одной из основных причин развала блока станет то, что в него входят слишком разные государства, в пример он приводил Албанию и Норвегию, которые называл «несовместимыми». Однако Владимир Корнилов отмечает, что решать дальнейшую судьбу НАТО будут не в Европе, а в США.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что представители Североатлантического альянса обсуждают возможность принятия Украины в ряды НАТО. Однако, по данным источников, взамен члены блока могут потребовать от Киева уступить ряд территорий России. Подобный сценарий, как пишет СМИ, эксперты давно называют наиболее приемлемым вариантом завершения конфликта на Украине.