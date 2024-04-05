Repubblica: в НАТО негласно обсуждают цену приема Украины в Альянс Repubblica: Украину могут пустить в НАТО в обмен на уступку территорий РФ

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский

Представители НАТО обсуждают уступку территорий Киевом в обмен на прием Украины в Альянс и гарантии безопасности, пишет газета La Repubblica. Такой сценарий в официальных дискуссиях не предлагается, вопрос поднимают в неформальных разговорах, он становится все реальнее, особенно в преддверии выборов в США.

По данным газеты, подобный сценарий эксперты давно называют наиболее приемлемым вариантом завершения конфликта на Украине. На политическом уровне он пока не рассматривается, но в контексте возможного проигрыша на выборах президента США Джо Байдена принимается все более всерьез.

В правящих кругах США усматривают в нем карту «миротворца» для экс-президента Дональда Трампа в случае его победы. В газете отметили, что России могут предложить оставить Крым и все занятые в течение двух лет территории и зафиксировать границы. Автор материала сравнил такой вариант с итогами Второй мировой войны, когда Германию разделили на подконтрольную СССР Восточную и Западную.

В издании считают, что такой сценарий ускорит предоставление заблокированной в Конгрессе США помощи Украины, особенно ввиду перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Именно этими соображениями продиктовано смягчение позиции по ускорению приема страны в НАТО.

Но La Repubblica отмечает, что фактор ноябрьских выборов выступает «тормозом» для принятия глобальных решений. Перспективу переговоров с администрацией Байдена в ближайшие месяцы в издании считают непривлекательной для Москвы. На фоне российского наступления в зоне конфликта\ ей было бы выгоднее дождаться итогов выборов в США.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что страны НАТО решили создать совместную миссию на Украине, чтобы в будущем участвовать в разделе ее территории. Парламентарий подчеркнул, что Венгрия, Румыния и Польша рассчитывают включить в свой состав некоторые регионы государства.