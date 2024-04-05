Депутат раскрыл, зачем страны НАТО создают совместную миссию на Украине Депутат Журавлев: страны НАТО создали совместную миссию для раздела Украины

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Страны НАТО решили создать совместную миссию на Украине, чтобы в будущем участвовать в разделе ее территории, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В разговоре с LIFE.ru парламентарий подчеркнул, что Венгрия, Румыния и Польша рассчитывают включить в свой состав некоторые регионы государства.

Действительно, эта миссия предназначена для того, чтобы одним из вариантов был раздел Украины, когда ее части отойдут Венгрии, Румынии и Польше, — это для нас лучший вариант, — пояснил Журавлев.

Среди других возможных причин депутат назвал втягивание стран — участниц НАТО в прямой конфликт под видом нейтральной миссии. По его словам, готовиться следует к любому варианту развития событий. Парламентарий добавил, что в 90-е годы приезжало большое количество миссионеров. Он напомнил, что все они «закончили одинаково».

В 90-х очень много было всяких разных миссионеров. Приезжали сюда из-за рубежа. Закончили они одинаково. Кто-то в тюрьме, кто-то был выкинут отсюда, — заключил депутат.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. По его словам, это не означает вступление стран Альянса в боевые действия, однако облегчит логистику помощи Киеву. В частности, больше украинских военных смогут пройти подготовку в Польше.