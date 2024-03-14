Никаких красных линий: когда и сколько солдат НАТО введет на Украину

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Руководство НАТО старательно открещивается от идеи отправки войск на помощь Украине, озвученной президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тем не менее лидеры некоторых стран-союзниц проговорились, что натовские военные уже отправлены в бывшую советскую республику. Бойцы из каких стран Альянса замечены на украинской территории, сколько еще их может отправиться на поддержку Киеву и готовы ли в НАТО к открытому противоборству с армией России — в материале NEWS.ru.

Что известно об отправке войск НАТО на Украину

В НАТО продолжается дискуссия об отправке войск на Украину. Президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие там военных из Альянса не нарушает никакие нормы международного права, если они не будут участвовать в боях. По его словам, после присоединения Крыма к России на Украине уже действовала учебная миссия НАТО — в нее вошли более 1000 человек из 15 стран.

«Мы могли бы договориться с союзниками, что вместо, например, обучения украинских солдат на территории стран — членов НАТО и переброски тысячи военнослужащих, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо разумнее перевезти несколько десятков инструкторов на территорию Украины и обучать там украинских солдат», — заявил он.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Похожие заявления ранее прозвучали из уст лидера Франции Эммануэля Макрона. 26 февраля во время своего выступления после европейского саммита по поддержке Украины в Париже он не исключил возможность интервенции. Макрон тогда отмечал, что пойти на такой шаг каждое государство ЕС может самостоятельно. Впрочем, уже 4 марта в интервью чешскому изданию Novinky он заявил, что Франция пока не рассматривает этот вопрос.

По мнению политолога Владимира Корнилова, столь активное участие Парижа в дискуссии об отправке военных неслучайно. «Судя по всему, Макрон решил отвлечь внимание от внутренних проблем и переключить весь фокус внимания на внешние, сделать украинский кейс центром своей избирательной кампании во время выборов в Европарламент. Так что можно сказать, что проблемы руководства Франции подтолкнули его, а за ним и всю Европу к этой дискуссии на грани фола», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Противоречивые заявления НАТО

Предположения Макрона спровоцировали шквал критики из уст лидеров стран-союзниц. «Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которое с самого начала формально и добровольно не вмешивалось в конфликт», — посетовал в интервью газете La Stampa министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

11 марта слова Макрона в интервью Reuters прокомментировал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, который заявил, что блок не намерен вводить свои силы в страну. Он подчеркнул: даже если отдельные государства примут такое решение, то это повлияет на все объединение. «Нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас», — заметил генсек.

Фото: Sgt. Gavin Ching/Keystone Press Agency/Global Look Press Учения НАТО

Однако его словам противоречат заявления властей самих стран — участниц Альянса. Канцлер Германии Олаф Шольц в конце февраля проговорился о том, что на Украине уже присутствуют британские и французские военные инструкторы, которые, предположительно, помогают ВСУ наводить на цель сложные ракетно-артиллерийские системы западного производства. После этого канцелярия премьера Великобритании Риши Сунака призналась телеканалу Sky News, что «небольшое количество британского персонала находится в стране, предоставляя дипломатическую защиту и помогая в обучении украинских вооруженных сил».

То, что бойцы НАТО уже есть на Украине, подтвердил и глава МИД Польши Радослав Сикорский. 10 марта он отметил, что, «в отличие от некоторых политиков», не намерен разглашать, какие именно государства отправили туда своих военных. А 12 марта заместитель начальника Генштаба ВС Польши Кароль Дымановский сообщил, что группировка других стран НАТО из 300 тыс. солдат находится в высокой степени готовности к перебазированию на польскую территорию.

Могут ли эти силы быть брошены на поддержку Киеву? Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что в случае прибытия интервентов численность группировки оказалась бы куда меньшей. «В прошлом году был саммит НАТО, на котором оценили численность сил быстрого реагирования, которые можно будет хоть завтра поставить под ружье, еле-еле в 40 тысяч — это со всей Европы, не считая Америки. Мобилизовать и отправить людей, как грозится Макрон, — задача сложная. Нужно найти дееспособных военнослужащих, подготовить их к этому, оснастить всем необходимым. Все это предполагает определенные финансовые затраты и наличие техники в исправном состоянии на складах», — напоминает эксперт.

Бойцы из каких стран НАТО замечены на Украине

Информация о присутствии военных НАТО на Украине появлялась и ранее. Если брать сообщения за последний год, то в марте 2023-го греческое издание Pronews со ссылкой на источники в ВС США сообщило, что под удар ВКС РФ с применением гиперзвуковой ракеты «Кинжал» попал центр командования и связи под Львовом — на территории этого объекта находились армейские офицеры и сотрудники ЧВК из Польши, Штатов и Великобритании. По данным портала, в результате обстрела были убиты до 200 бойцов.

В мае Минобороны РФ сообщало об ударах по пунктам дислокации западных инструкторов в Запорожской и Черниговской областях. А в декабре появилась информация об уничтожении двух групп офицеров НАТО — одна из них была размещена на аэродроме в Староконстантинове, другая — в Мирнограде.

Фото: Sgt. Andrew Greenwood/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как офицеры Альянса попадают на Украину? Военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер несколько недель назад высказался о предположительной схеме отправки военных. Выступая на пресс-конференции института AIES, он пояснил, что Киеву не нужны солдаты Альянса, так как они уже находятся в зоне боев в качестве наемников. «Я снимаю форму, подписываю контракт и еду на Украину. И я теперь не военнослужащий Вооруженных сил Австрии, а наемник по контракту», — заявил он.

Какую роль на Украине мог бы сыграть Иностранный легион

Схема Райснера выглядит вполне рабочей, ведь факт пребывания на Украине западных наемников никто не скрывает. Так, бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в январе потребовал от Штатов обнародовать информацию о количестве погибших в зоне конфликта американцев. По его данным, там могли быть убиты не менее 400 граждан США.

В беседе с NEWS.ru военный аналитик Андрей Клинцевич предполагал, что львиную долю от этого числа составляли сотрудники спецслужб.

«Если брать численность в 400 человек, то примерно 50 из них были кадровыми сотрудниками Пентагона, ЦРУ и других разведслужб, которые находились там под легендой наемников в качестве военных советников, аналитиков или разведчиков. Они были задействованы в управлении, на сложных технических средствах связи. Например, РСЗО HIMARS, уверен, имеет либо полный экипаж, либо одного представителя США. Они нужны хотя бы для контроля того, чтобы украинцы не продали нам эту установку», — подчеркивал эксперт.

При этом интервенты НАТО в случае их массового прибытия на Украину, по мнению Клинцевича, могут быть размещены вдоль границы с Белоруссией — за счет этого Киев мог бы высвободить части ВСУ для отправки на восток страны.

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press РСЗО HIMARS

Минобороны РФ в том же месяце заявляло, что в общей сложности количество «солдат удачи», присоединившихся к ВСУ, превысило 13 тыс. человек. Среди них уроженцы 54 государств, однако большую часть составили выходцы из Европы — свыше 8,5 тыс. А западные СМИ приводят еще большие цифры: в конце февраля газета The Washington Post писала более чем о 20 тыс. иностранных наемников в рядах украинских войск. Журналисты издания также писали, что США, Британия и Франция направили в страну небольшое количество спецназовцев и военных советников — они, по данным прессы, выполняли неопределенные функции, которые могли быть связаны с материально-технической поддержкой и обучением.

Какой будет коалиция стран НАТО на Украине

По информации Politico, Франция уже ведет работу по созданию коалиции государств — участников Альянса, готовых помочь Киеву живой силой. Эту идею поддержали Литва, Латвия и Эстония. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис 11 марта заявил изданию изданию Ouest-France, что нельзя исключать вариант с отправкой военных и возможным «упразднением красных линий», которые, по его мнению, государства НАТО сами для себя установили.

Правда, под вопросом остается то, как управлять предполагаемой коалицией. На лидерство, судя по последней активности, претендует Париж. Неслучайным кажется тот факт, что возглавляет французский Иностранный легион этнический украинец Кирилл Ющенко. Вот какое объяснение выступлениям Пятой республики видит Алексей Леонков.

Фото: Legion entrangere Кирилл Ющенко

«Западу нужно было представить страну, которая может на равных разговаривать с ядерной державой, такой как Россия, которая на 95% обновила свой ядерный арсенал. США этим похвастаться не могут, как и Великобритания, которая опозорилась на весь мир, не сумев запустить ракету Trident II — она чуть не угробила министра обороны, находившегося на борту АПЛ. Единственная страна, входящая в НАТО, которая имеет боеспособный ядерный арсенал, — это Франция. У нее есть межконтинентальные баллистические ракеты французского производства на подводных лодках и тактическое ядерное оружие», — перечислил эксперт.

«Самоубийственные решения» НАТО

Тем не менее реальные шансы на создание коалиции, о которой заявляет Париж, несмотря на все громкие высказывания, остаются невысокими. Президент Украины Владимир Зеленский заявил французскому каналу BFMTV, что ситуация на фронте для ВСУ лучше, чем была три месяца назад. По его мнению, Киев не нуждается в иностранных войсках, по крайней мере, пока ВСУ держатся сами по себе, но он приветствовал бы прибытие «тренеров» и «технического персонала» из стран НАТО.

Кроме того, власти США не торопятся поддерживать идею европейцев в публичном поле: советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не планирует интервенцию на Украину. По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, не горят желанием присоединяться к коалиции и другие члены НАТО, кроме Польши и стран Прибалтики.

«Пока никаких явных намеков на то, что это будет реализовано, нет. Я полагаю, что речь идет о пропагандистской игре интересов и каких-то приобретений: Польша претендует на Западную Украину, страны Балтии несамостоятельны — куда их позовут, туда и пойдут, а Франция обижена на Россию из-за Африки. Я думаю, что остальные не пойдут на самоубийственные решения и прямую конфронтацию с РФ», — поделился он.

Фото: IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press Учения НАТО в Финляндии

Живая сила — не единственный инструмент поддержки Украины со стороны НАТО. Государства Альянса на протяжении всего конфликта снабжают Киев оружием и деньгами, при этом в зону боевых действий отправляются в том числе новейшие виды вооружений, например системы ПВО SAMP/T и Skynex, танки Challenger, Leopard, Abrams и многое другое. Противостоит Запад России и в политическом поле, например за счет включения ее соседей в состав НАТО.

Однако и Москва готова решительно отвечать на вызовы, считает Алексей Леонков. И позицию по этому вопросу четко обозначил Владимир Путин в своем последнем интервью, обращает внимание эксперт. «В разговоре с Дмитрием Киселевым наш президент четко дал понять, что если у стран НАТО нет красных линий, то и у нас их не будет. И им придется заплатить слишком дорогую цену, поскольку все войска, которые от блока появятся на Украине, будут подлежать уничтожению», — резюмировал он.

Если войска США вмешаются в конфликт, Москва будет их рассматривать как интервентов, и Вашингтон это понимает. Об этом в среду заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. «Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», — цитирует Путина сайт Кремля.

По словам президента, военные западных стран действуют на Украине уже давно. «Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя», — предупредил Путин.

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