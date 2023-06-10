«Надо не просто грохнуть»: как уничтожают центры принятия решений ВСУ ВС РФ на этой неделе поразили очередную важную цель

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На этой неделе российские войска нанесли очередной удар по центру принятия решений ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что объект был поражен. NEWS.ru узнал, в чем особенность подобных атак и почему не все центры принятия решений уничтожены.

Что известно об ударах по центру принятия решений ВСУ

6 июня Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космическими силами был нанесен «групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ».

«Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута», — уточнили в ведомстве.

Как написало греческое издание Pronews, 31 марта этого года был уничтожен подземный пункт управления под Львовом, оставшийся еще со времен СССР. По данным СМИ, в момент удара в центре находились около 300 человек, в том числе офицеры НАТО и представители западных частных военных компаний. По данным греческой прессы, среди иностранцев было много поляков, британцев и несколько американцев — в итоге 40 тел погибших вытащили из пункта, остальные остались под завалами. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

28 мая российские войска нанесли удар по штаб-квартире Главного управления разведки ВСУ на Рыбальском острове в Киеве. Владимир Путин подтвердил произошедшее через два дня.

«В Киеве удар по штаб-квартире ГУР — это четкая военная акция, с военным смыслом. Речь не о показательном ударе, а именно о спланированной операции с конкретным результатом. Дело не в том, чтобы просто грохнуть центр принятия решений, а в том, чтобы уничтожить находящихся там специалистов. Потому что оборудование, „железки“, противник восстановит быстро, а вот специалистов восстановить быстро нельзя. И, конечно, удар подгадали именно на то время, когда там находились специалисты, которых нам надо было уничтожить», — подчеркивает военный эксперт Алексей Леонков.

Фото: МО Украины

31 мая центр управления специальными морскими операциями Украины стал целью масштабного ракетного удара по одесскому порту, пишет Telegram-канал «Образ будущего». По его данным, в результате, кроме украинских командиров, было ликвидировано около двух десятков британских, германских, американских и французских офицеров-советников. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какое оружие используется для поражения центров принятия решений

По данным СМИ, чаще всего для атак по центрам принятия решений на Украине используются гиперзвуковые «Кинжалы» и крылатые дозвуковые ракеты Х-101. Их запускают с самолетов, но первые — с истребителя МиГ-31, а вторые — со «стратегов» Ту-95МС и Ту-160. У каждой ракеты своя дальность полета: «Кинжалы» поражают цели, расположенные в 500 километрах, а Х-101 — объекты на расстоянии 5500 километров. Вес заряда у оружия — 400–500 килограммов. Из-за своей скорости «Кинжалы» вырабатывают очень большую кинетическую энергию и способны пробивать многометровые укрепления и большой слой земли, добираясь до подземных укрытий противника.

Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, что у этих ракет «потрясающая проникающая способность». «Гораздо лучше специальных бетонобойных бомб, которые до этого были разработаны. Для примера можно взять американцев, которые ради эксперимента разогнали болванку до двух Махов и проломили ею эсминец, почти сложив его пополам. Представьте, какая энергия на 10 Махах!» — отметил Леонков в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

По словам эксперта, дело не только в кинетическом ударе по объекту. «У „Кинжалов“ есть еще и взрывная способность. Там есть заряд взрывчатки достаточно мощный, чтобы разрушить укрепленный бункер, даже многоэтажный. „Кинжал“ сначала пробивается сквозь землю и бетонные перекрытия внутрь бункера и затем еще взрывается внутри», — добавил эксперт.

Также есть информация, что помимо ракет воздушного базирования для поражения центров принятия решений используются наземные ракетные комплексы, такие как «Бал» и «Бастион». Также по штабам противника бьют ракетами морского базирования — знаменитыми «Калибрами».

Как готовятся операции по уничтожению центров принятия решений

По словам военных экспертов, каждое уничтожение центра принятия решений ВСУ — результат тщательно спланированной операции.

«Сначала идет разведка и аналитическая проработка объекта, — пояснил Леонков. — ВСУ сейчас используют старые, оставшиеся еще от Советского Союза заглубленные командные пункты. Их было построено достаточно много, и они разные. И сначала нужно понять, по каким бить».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

По его информации, в самом начале СВО были уничтожены два важных стратегических пункта ВСУ, которые находились близко к линии противостояния. Однако эти действия, подчеркивает специалист, не оказали влияния на ход СВО и не деморализовали противника, поскольку те объекты были не центрами принятия решений, а исполнителями.

«После того как наша разведка и аналитики выявят действующий центр принятия решений, начинается планирование самого удара, — рассказал Леонков. — По этим объектам сохранилась документация, остались специалисты, которые там служили когда-то. От них вся информация анализируется, рассчитываются параметры зарядов для гарантированного уничтожения объекта и т. д. Повторю: нельзя просто так взять и ударить, нужно тщательное планирование».

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

По словам Леонкова, при планировании нужно учитывать время, маршруты полета носителей ракет, чтобы пуск был произведен в наиболее подходящей точке и самолеты могли вернуться. «Потом проводится сам удар, и завершается операция фиксацией результата, — пояснил эксперт. — Либо воздушной, либо космической разведкой. При этом подгадывается всё таким образом, чтобы в короткое время после поражения объекта над этим местом пролетал спутник, который и снимает результат».

Он отметил, что «если раньше, в Сирии, когда мы находили штабы террористов и воинствующей оппозиции, где присутствовали западные специалисты, мы проводили с ними беседу и отдавали обратно западной коалиции, то сейчас всё поменялось. Раз уж они участвуют непосредственно в действиях против нас, — что ж, тогда получайте „Кинжалы“. Это вполне закономерно», — поделился мнением Леонков.

Фото: Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

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