Зеленский отказался от помощи французской армии в зоне СВО Зеленский: пока Киев держится, французская армия может оставаться на своей земле

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV заявил, что пока Киев держится, армия Франции может оставаться на своей земле. Однако он признал, что «понимает» слова французского коллеги Эммануэля Макрона о возможном появлении солдат его страны в зоне СВО.

Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Ваши дети не будут умирать на Украине, — сказал Зеленский.

Он добавил, что готов обсудить появление французского военного контингента во время визита Макрона в Киев. Украинский президент отметил, что ситуация изменится, если Россия атакует какую-нибудь страну НАТО. Тогда члены Альянсу будут обязаны ей помочь.

Между тем, Зеленский не исключил, что иностранцы на его территории могут появиться в качестве технического персонала, имея в виду танки Leopard и пушки CAESAR, которые пока отправляются на ремонт обратно в Европу.

В конце февраля Эммануэль Макрон допустил отправку сухопутных войск стран Запада на Украину и сообщил о создании коалиции по поставкам в страну дальнобойного оружия.

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал ему консультироваться по важным вопросам с Альянсом и его членами. Он вновь повторил, что военный блок не планирует направлять войска на помощь Киеву. Столтенберг подчеркнул, что даже если одно государство НАТО это сделает, то ситуация скажется на остальных.