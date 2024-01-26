Получают $40 тысяч, но если выживут: сколько наемников погибло на Украине

Фото: МО Украины

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор обвинил власти США в попытках скрыть присутствие своих граждан в рядах Вооруженных сил Украины. По его словам, за время специальной военной операции России на Украине погибли не менее 400 американцев. Известно, что в боевых действиях на стороне Киева также принимают участие военнослужащие из других государств. Сколько всего западных наемников в ВСУ, что ими движет и в каких преступлениях они обвиняются — в материале NEWS.ru.

Что рассказал Макгрегор о наемниках США

В своем аккаунте в соцсети Х (Twitter) Дуглас Макгрегор обвинил власти США, что они не сообщают данные о погибших американских солдатах на Украине. В качестве примера экс-советник Пентагона привел слова американского сенатора Линдси Грэма.

«Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме», — написал Макгрегор.

Полковник также выразил мнение, что США «эксплуатируют украинцев» в противостоянии с Россией.

Он отметил, что из-за провалов, которые, по словам полковника, терпит Вашингтон на Украине, над Штатами смеется весь мир. Макгрегор не исключает: после завершения СВО президент Украины Владимир Зеленский покинет территорию страны. Например, переедет «в один из своих особняков на Кипре или в Италии» или даже в штат Флорида.

Военный эксперт Андрей Клинцевич высказал предположение, что группа, численность которой озвучил полковник Макгрегор, состояла не только из простых «вояк», но и из сотрудников спецслужб.

«Если брать численность в 400 человек, то примерно 50 из них были кадровыми сотрудниками Пентагона, ЦРУ и других разведслужб, которые находились там под легендой наемников в качестве военных советников, аналитиков или разведчиков. Они были задействованы в управлении, на сложных технических средствах связи. Например, РСЗО HIMARS, уверен, имеет либо полный экипаж, либо одного представителя США. Они нужны хотя бы для контроля того, чтобы украинцы не продали нам эту установку», — подчеркнул эксперт.

Клинцевич напомнил, что именно в США когда-то были созданы первые частные военные компании, поэтому, по его мнению, удивляться присутствию наемников с Запада на Украине не приходится.

Фото: МО Украины

Из каких еще стран наемники присоединились к ВСУ

Согласно данным Министерства обороны России, обнародованным в начале января, для участия в боях на стороне ВСУ на Украину прибыли 13,5 тысячи наемников из стран Европы, Америки, Азии и Африки. Как сообщило ведомство, с начала спецоперации ликвидировано почти 6 тысяч зарубежных «солдат удачи». «Еще 5,6 тысячи сбежали, сейчас воюет более 1,9 тысячи наемников», — уточняли в Минобороны.

Больше всего в рядах украинской армии оказалось «диких гусей» из Европы — свыше 8,5 тысячи. К ВСУ присоединились 1,7 тысячи уроженцев азиатских стран, из Северной и Южной Америки прибыло более 2,7 тысячи наемников, а из Африки — более 220 человек.

По информации Следственного комитета России, в ВСУ вступили граждане из 54 государств. Наиболее активно наемники едут из Великобритании, США, Канады, Израиля, Франции, Швеции, Грузии, Финляндии, Польши и Литвы. Помимо обычных военнослужащих, на Украине действуют специалисты, которые инструктируют подразделения ВСУ для боевых действий.

Иностранцы служат в «Интернациональном легионе территориальной обороны Украины». По данным СК, они получают зарплату и могут оформить гражданство страны в упрощенном порядке.

Деньги чаще всего и становятся главной причиной, по которой «солдаты удачи» отправляются за рубеж, рассказывает Андрей Клинцевич.

«Для американца-наемника военный конфликт служит хорошим заработком. Зарплаты у них достигают $30–40 тысяч в месяц. Это зарплата топ-менеджеров крупных корпораций, а если человек умеет только стрелять, то ему такая не светит. Другая категория американцев на Украине — „полевые“ агенты спецслужб — выполняют поставленные им руководством задачи», — отметил он.

Прием иностранцев и лиц без гражданства в ряды ВСУ был легализован еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко, который подписал соответствующий указ в 2016 году. Как отмечает СКР, сегодня в наборе наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева задействованы посольства Украины за границей, иностранные государственные органы и общественные организации.

Фото: МО Украины

Как Запад скрывает участие наемников в конфликте

Заявления Макгрегора — не первый случай, когда зарубежные государства обвиняются в попытках скрыть участие своих граждан в конфликте. 16 января ВС РФ нанесли удар по базе иностранных наемников в Харькове с применением высокоточного оружия.

Минобороны России отмечало, что в результате атаки здание, в котором размещались иностранцы, было полностью разрушено. По данным ведомства, было уничтожено более 60 наемников, большая часть из которых — французы. 18 января Министерство иностранных дел России вызвало посла Франции в Москве Пьера Леви, которому объявили, что «гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа».

Через два дня министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне обвинил Москву в манипуляциях и попытках оказать давление на европейские страны, а также опроверг информацию о присутствии французских наемников на Украине.

Представитель российского МИД Мария Захарова подвергла критике поведение Сежурне. «Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про „манипуляции России“ и отрицать реальность, а раздобыл бы все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?» — написала она в своем Telegram-канале.

В списке погибших иностранцев, который составили французские волонтеры из организации SOS Donbass, фигурировало имя Алексиса Дриона — сына генерала Фредерика Дриона. 22 января в соцсетях наемника был опубликован пост, в котором он убеждал подписчиков, что сообщения о его смерти являются «российской дезинформацией». Однако на следующий день запись исчезла.

По мнению Андрея Клинцевича, зарубежные столицы пытаются откреститься от участия своих граждан в боевых действиях на Украине, так как это противоречит нормам их внутреннего законодательства. Он напомнил, что отправка военных за рубеж допустима только в том случае, если это позволит парламент отправляющей страны. В большинстве государств такие инициативы точно не прошли бы парламентские слушания, отметил аналитик.

«Остается отправлять на свой страх и риск. Чтобы исключить возможные претензии и разборки, в том числе судебные расследования в своей стране, они этих военных формально увольняют. В случае чего власти будут отрицать причастность таких людей к официальным силовым структурам. Но будут их спасать как „граждан своей страны“», — предположил он.

Фото: МО Украины

Какие преступления совершают наемники на Украине

За время СВО иностранных «диких гусей», воюющих на стороне ВСУ, не раз обвиняли в преступлениях. О противоправных действиях, которые совершают иностранцы, рассказывали как правоохранительные органы РФ, так и сами «солдаты удачи», взятые в плен российской армией. Некоторые наемники публиковали откровенные посты на личных страницах в соцсетях.

23 января в интернете распространилось видео, в котором американец Бенджамин Рид, утверждающий, что служил в «Иностранном легионе» ВСУ, обвиняет бывших «однополчан» в расстрелах раненых россиян и самих украинцев. По словам наемника, подобным занималась рота легионеров, которую возглавлял Райан О’Лири.

«По приказу командира мы заходили в отбитые у противника окопы и добивали тех, кто еще был жив. При этом мы не разбирали, кто это — русский или украинец. Был приказ убивать всех подряд», — сообщил он.

В ноябре 2023 года российские военные захватили в плен под Кременной в ЛНР двух грузинских наемников, которые на камеру рассказали о буднях легиона. Один из пленных, Георгий Чубетидзе, сообщил, что большинство зарубежных граждан, присоединившихся к ВСУ, совершили на родине тяжкие преступления и на Украине скрываются от правосудия. По его словам, многие из них наркозависимы.

Как рассказал пленный, двое его «коллег» из Франции убили мирного жителя, отказавшегося впустить их в свой дом. Чубетидзе добавил, что подразделения наемников выступали в роли заградотрядов: когда бойцы ВСУ отступали с поля боя, иностранцы открывали по ним огонь, вынуждая вернуться на позиции.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, в большинстве случаев наемники совершают преступления, так как верят в свою безнаказанность или занимаются саморекламой.

«Они рассчитывают, что не попадут в зону юрисдикции тех государств, которые могут с них спросить за эти преступления. К тому же иностранцам, как ни странно, выгодно хвастаться преступлениями, чтобы показать возможным нанимателям: они готовы выполнить любой заказ. Украина для этого им очень удобна», — высказал точку зрения парламентарий.

Фото: МО Украины

Кто ответит за преступления наемников

Минобороны РФ не раз заявляло, что наемники не являются комбатантами — лицами, принимающими участие в боевых действиях в составе вооруженных сил и потому имеющими особый юридический статус.

По словам представителей ведомства, с комбатантами следует обращаться как с военнопленными, также они освобождаются от уголовного наказания. В Минобороны подчеркивали, что на наемников эти нормы не распространяются, а значит, «лучшее, что их ожидает, — уголовная ответственность».

19 января Госдума объявила, что намерена обратиться к парламенту Франции из-за отправки наемников на Украину. В своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин подчеркнул: наемничество запрещено, поэтому нацсобрание республики не может оставаться в стороне от этой проблемы.

По мнению Анатолия Вассермана, перспективы у подобных обращений неплохие, хотя бы потому, что «в той же Франции далеко не все довольны политикой президента Эммануэля Макрона».

«Многие граждане Франции считают его действия ошибочными и разрушительными, но есть такие, кто полагает, что он поступает разумно в интересах республики. Но раз по поводу основных его деяний существуют разногласия, то можно акцентировать внимание на действиях, которые легко доказать. Поэтому есть смысл обращаться к парламенту Франции с нашими обвинениями. Думаю, оно (обращение. — NEWS.ru) заинтересует и другие официальные структуры страны, не только парламент», — высказал точку зрения собеседник NEWS.ru.

Как считает Вассерман, в конечном итоге может быть создан прецедент, который возьмут на заметку и в других странах, где существует острое противостояние внутри правящей элиты. В этом случае оппозиционные структуры смогут призвать власти к ответу за отправку «солдат удачи» за рубеж, заключил эксперт.

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