Путин отправил ответный сигнал тем, у кого нет красных линий против России Путин: Россия сотрет красные линии против тех, кто угрожает ей тем же самым

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Владимир Путин

Россия будет действовать зеркально со странами, которые заявляют об отсутствии красных линий в отношении РФ, и в своих решениях исходить из того, что и у Москвы в этом случае тоже не будет таких линий, подчеркнул президент Владимир Путин в интервью РИА Новости и телеведущему Дмитрию Киселеву. Также глава государства отметил, что крупные государства ведут себя правильно в отношении России, занимая более сдержанную позицию, чем малые страны.

Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий, — пояснил российский лидер.

По словам Путина, Москва с уважением относится к малым странам, несмотря на призывы некоторых из них о более радикальных действиях в отношении России, в том числе с вводом войск. Глава государства констатировал, что такие государства не почувствуют на себе последствий от подобных провокационных заявлений.

А вот те, кто могут почувствовать, они ведут себя гораздо более сдержанно. И правильно, — заключил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская армия укрепит западную границу средствами поражения после вступления Финляндии в НАТО. Глава государства также отметил, что до недавнего времени между странами были идеальные отношения без каких-либо претензий друг к другу.