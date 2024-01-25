Военэксперт назвал зарплаты американских наемников на Украине Эксперт Клинцевич: американским наемникам на Украине платят до $40 тысяч в месяц

Фото: IMAGO/Andreas Beil/Global Look Press

Американские граждане, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, делятся на две категории, рассказал в беседе с NEWS.ru военный аналитик Андрей Клинцевич. По его словам, среди них есть наемники, которым платят за участие в конфликте до $30–40 тысяч в месяц, а также сотрудники американских силовых ведомств, которые выполняют приказы своего руководства.

Таких денег они у себя в стране, как правило, заработать не могут. Это зарплата топ-менеджеров крупных корпораций. А если человек умеет только стрелять, то ему такая зарплата не светит. Другая категория американцев на Украине — «полевые» агенты спецслужб — выполняет поставленные им руководством задачи, — рассказал аналитик.

Бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор ранее сообщил, что в ходе украинского конфликта погибли не менее 400 американцев. Так он прокомментировал слова сенатора Линдси Грэма, который заявил, что в зоне боевых действий нет ни одного убитого уроженца США.

Депутаты Госдумы РФ ранее согласовали текст обращения к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Парламентарии выразили сожаление из-за того, что Париж, некогда выступавший за разрядку отношений между Западом и Россией, поддерживает Киев. Также они подчеркнули, что участие французов в СВО на стороне Украины подтверждено документально.