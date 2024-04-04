СМИ узнали о планах Ирана нанести удар по Израилю в течение 48 часов Israelinfo: иранская атака на Израиль может состояться в ближайшие двое суток

Фото: Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

Действующие и бывшие официальные лица США в беседе с газетой Israelinfo выразили опасения, что авиаудар Израиля по иранскому консульству в Сирии может привести к эскалации боевых действий в регионе и спровоцировать ответные удары по еврейскому государству и силам США. Некоторые из них считают, что атака может состояться в ближайшие 48 часов.

Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, служивший на Ближнем Востоке, Ральф Гафф назвал удар Израиля по консульству Ирана «невероятно безрассудным». По его словам, это приведет к эскалации конфликта и поставит под удар не только Израиль, но и его ближайшего союзника — США. Эксперт пояснил, что удобным объектом ответных атак может стать контингент американских войск в регионе.

Израильтяне выписывают чеки, которые придется гасить силам Центком США (Центральное командование Соединенных Штатов. — NEWS.ru), — подчеркнул Гофф.

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила на пресс-конференции, что Соединенные Штаты не участвовали в авиаударе и не знали о нем заранее. Она также сказала, что такое сообщение было передано непосредственно Ирану по частным дипломатическим каналам.

Однако министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян объявил, что Вашингтон должен быть привлечен к ответственности. Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Рамадан Шариф предупредил, что «фронт сопротивления выполнит порученное». По его словам, «скоро все станут свидетелями еще более смертоносных нападений на Израиль».

Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления с осуждением авиаудара Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске, сообщал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Он назвал инициативу еще одной возможностью проверить намерения Запада.