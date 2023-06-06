Поляки, американцы, русские? Какие наемники атакуют Белгородскую область Диверсанты пользовались западным вооружением и общались на английском

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области

В атаке украинских диверсантов на Белгородскую область 22 мая принимали участие иностранные наемники. Как полагает губернатор Вячеслав Гладков, в диверсионно-разведывательную группу входили поляки и американцы. Они использовали американскую, бельгийскую, польскую и чешскую военную технику. Участие иностранцев не исключено и в попытках других вторжений на территорию РФ. Какую роль западные силы играют в атаках на Россию, разбирался NEWS.ru.

Что известно о натовских боевиках

28 мая губернатор Гладков посетил больницу, где находились жертвы атаки на область. Одна из пострадавших рассказала, что вместе с супругом попала в плен к диверсионно-разведывательной группе ВСУ.

По словам женщины, среди диверсантов были не только украинцы, но и поляки. А возможно даже американцы — судя по тому, что они общались между собой по-английски.

«Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов, — поляки и американцы», — поделился Гладков подробностями разговора.

Варшава отказалась признавать участие своих граждан в атаке на Россию, но каналы польских наемников в соцсетях прямо подтвердили эту информацию.

«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначный: конечно», — заявили боевики в соцсетях.

Также они опубликовали видео, на котором бойцы в камуфляже держат вывеску «Почты России», при этом один из наемников говорит на польском.

Что касается американцев, подтверждения их участия в ДРГ пока нет. Однако известно, что с начала конфликта в зоне СВО погибло более 16 американских ветеранов, в том числе 26-летний бывший морпех Эндрю Купер, которого ликвидировали 1 мая под Артемовском.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки диверсантов в Белгородской области

Какую иностранную технику использовали диверсанты

Американская The Washington Post сообщает, что диверсанты использовали технику и оружие производства Соединенных Штатов, Бельгии, Чехии и Польши.

На вооружении у нападавших был один «Хамви» с пулеметом 50-го калибра и три бронеавтомобиля класса MRAP (mine-resistant ambush-protected — устойчивый к подрыву мин и защищенный от атак из засады) из США и Польши.

Диверсанты также были вооружены американо-шведским одноразовым ручным противотанковым гранатометом AT4 вместе с винтовками CZ Bren и FN SCAR чешского и бельгийского производства.

Как на вылазку в Белгородскую область отреагировали на Западе

Бельгийские власти выразили недовольство, что их оружием воспользовались на российской территории, и пообещали обратиться к Киеву за разъяснениями.

Премьер-министр Александр де Кро заявил, что Брюссель крайне недоволен нарушением запрета на использование бельгийской амуниции на территории России.

«Правило очень строгое», — подчеркнул он, добавив, что Бельгия отнесется к утечке оружия «очень серьезно». При этом премьер не ответил на вопрос, что будет ждать Украину, если факт передачи оружия диверсантам подтвердится.

С критикой выступили даже в Вашингтоне. В Госдепартаменте не перестают напоминать, что Соединенные Штаты не поощряли и не поощряют атаки на территории внутри России.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки диверсантов в Белгородской области

Реакция России на использование террористами западных вооружений

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления руководства Бельгии «жалкой попыткой» выйти сухим из воды и призвал Запад остановить поставку оружия Украине, чтобы «избежать новых жертв, трагедий и разрушений».

«Плохая мина, да и игра так себе... Ожидать, что бандерлоги будут держать джентльменское слово, вряд ли стоило. Требование объяснений от собственных марионеток — жалкая попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт», — заявил политик.

Что пишут западные СМИ о наемниках

Американские и европейские медиа преподнесли вылазку ВСУ как операцию неких «легионов» и добровольческих корпусов (легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» признаны в РФ террористическими, их деятельность запрещена), состоящих из «российских боевиков».

«Известно, что некоторые члены группировок являются русскими неонацистами или придерживаются других экстремистских взглядов», — делает оговорку The Washington Post.

В западной прессе практически не говорится об участии иностранцев в атаке на Белгородскую область, зато часто подчеркивается, что эти структуры действуют независимо, вне прямого подчинения Киева.

Киев отрицает связь с диверсантами, но из расследования The Washington Post следует, что вооруженные формирования, вероятно, подчиняются украинской военной разведке и получают западную технику от этой спецслужбы.

Участники рейда в Белгородскую область утверждают, что использовали только трофейную технику и вооружение, которое «русские захватили у украинцев».

Американские наемники, действующие на Украине, ранее признавались в соцсетях, что иностранные боевики систематически получают чешские и бельгийские винтовки напрямую из арсеналов ВСУ. По данным полковника ЛНР Андрея Марочко, всего в армии Украины сейчас от 20 тыс. до 30 тыс. иностранных боевиков.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия атаки диверсантов в Белгородской области

Будут ли иностранцы участвовать в контрнаступлении Украины

Неизвестно, будут ли иностранные наемники принимать прямое участие в обещанном контрнаступлении Украины, но, согласно западным СМИ, в авангарде атаки выступит бригада ВСУ, личный состав которой натренирован инструкторами на базе НАТО в Германии.

Сообщается, что эта бригада вооружена западным оружием, в том числе американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые массово применялись в войнах в Ираке, Афганистане и Персидском заливе.

По мнению западной прессы, эта ударная группа якобы обладает «самыми передовыми тактиками ведения войны от НАТО».

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