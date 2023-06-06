В атаке украинских диверсантов на Белгородскую область 22 мая принимали участие иностранные наемники. Как полагает губернатор Вячеслав Гладков, в диверсионно-разведывательную группу входили поляки и американцы. Они использовали американскую, бельгийскую, польскую и чешскую военную технику. Участие иностранцев не исключено и в попытках других вторжений на территорию РФ. Какую роль западные силы играют в атаках на Россию, разбирался NEWS.ru.
Что известно о натовских боевиках
28 мая губернатор Гладков посетил больницу, где находились жертвы атаки на область. Одна из пострадавших рассказала, что вместе с супругом попала в плен к диверсионно-разведывательной группе ВСУ.
По словам женщины, среди диверсантов были не только украинцы, но и поляки. А возможно даже американцы — судя по тому, что они общались между собой по-английски.
«Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов, — поляки и американцы», — поделился Гладков подробностями разговора.
Варшава отказалась признавать участие своих граждан в атаке на Россию, но каналы польских наемников в соцсетях прямо подтвердили эту информацию.
«Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначный: конечно», — заявили боевики в соцсетях.
Также они опубликовали видео, на котором бойцы в камуфляже держат вывеску «Почты России», при этом один из наемников говорит на польском.
Что касается американцев, подтверждения их участия в ДРГ пока нет. Однако известно, что с начала конфликта в зоне СВО погибло более 16 американских ветеранов, в том числе 26-летний бывший морпех Эндрю Купер, которого ликвидировали 1 мая под Артемовском.
Какую иностранную технику использовали диверсанты
Американская The Washington Post сообщает, что диверсанты использовали технику и оружие производства Соединенных Штатов, Бельгии, Чехии и Польши.
На вооружении у нападавших был один «Хамви» с пулеметом 50-го калибра и три бронеавтомобиля класса MRAP (mine-resistant ambush-protected — устойчивый к подрыву мин и защищенный от атак из засады) из США и Польши.
Диверсанты также были вооружены американо-шведским одноразовым ручным противотанковым гранатометом AT4 вместе с винтовками CZ Bren и FN SCAR чешского и бельгийского производства.
Как на вылазку в Белгородскую область отреагировали на Западе
Бельгийские власти выразили недовольство, что их оружием воспользовались на российской территории, и пообещали обратиться к Киеву за разъяснениями.
Премьер-министр Александр де Кро заявил, что Брюссель крайне недоволен нарушением запрета на использование бельгийской амуниции на территории России.
«Правило очень строгое», — подчеркнул он, добавив, что Бельгия отнесется к утечке оружия «очень серьезно». При этом премьер не ответил на вопрос, что будет ждать Украину, если факт передачи оружия диверсантам подтвердится.
С критикой выступили даже в Вашингтоне. В Госдепартаменте не перестают напоминать, что Соединенные Штаты не поощряли и не поощряют атаки на территории внутри России.
Реакция России на использование террористами западных вооружений
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявления руководства Бельгии «жалкой попыткой» выйти сухим из воды и призвал Запад остановить поставку оружия Украине, чтобы «избежать новых жертв, трагедий и разрушений».
«Плохая мина, да и игра так себе... Ожидать, что бандерлоги будут держать джентльменское слово, вряд ли стоило. Требование объяснений от собственных марионеток — жалкая попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт», — заявил политик.
Что пишут западные СМИ о наемниках
Американские и европейские медиа преподнесли вылазку ВСУ как операцию неких «легионов» и добровольческих корпусов (легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» признаны в РФ террористическими, их деятельность запрещена), состоящих из «российских боевиков».
«Известно, что некоторые члены группировок являются русскими неонацистами или придерживаются других экстремистских взглядов», — делает оговорку The Washington Post.
В западной прессе практически не говорится об участии иностранцев в атаке на Белгородскую область, зато часто подчеркивается, что эти структуры действуют независимо, вне прямого подчинения Киева.
Киев отрицает связь с диверсантами, но из расследования The Washington Post следует, что вооруженные формирования, вероятно, подчиняются украинской военной разведке и получают западную технику от этой спецслужбы.
Участники рейда в Белгородскую область утверждают, что использовали только трофейную технику и вооружение, которое «русские захватили у украинцев».
Американские наемники, действующие на Украине, ранее признавались в соцсетях, что иностранные боевики систематически получают чешские и бельгийские винтовки напрямую из арсеналов ВСУ. По данным полковника ЛНР Андрея Марочко, всего в армии Украины сейчас от 20 тыс. до 30 тыс. иностранных боевиков.
Будут ли иностранцы участвовать в контрнаступлении Украины
Неизвестно, будут ли иностранные наемники принимать прямое участие в обещанном контрнаступлении Украины, но, согласно западным СМИ, в авангарде атаки выступит бригада ВСУ, личный состав которой натренирован инструкторами на базе НАТО в Германии.
Сообщается, что эта бригада вооружена западным оружием, в том числе американскими боевыми машинами пехоты Bradley, которые массово применялись в войнах в Ираке, Афганистане и Персидском заливе.
По мнению западной прессы, эта ударная группа якобы обладает «самыми передовыми тактиками ведения войны от НАТО».
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