«Польский добровольческий корпус» заявил о рейде в Белгородскую область

Фото: Министерство обороны Украины

«Польский добровольческий корпус» в своих соцсетях заявил о совершенном рейде в Белгородскую область. По словам бойцов из Польши, они участвовали в диверсионной деятельности совместно с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Когда именно это произошло — не сообщается, Минобороны РФ информацию не комментировало.

Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции на территории Белгородской области. Ответ однозначен: конечно, да, — пишут поляки.

При этом в РДК заявляют, что те не переходили границу с РФ, а только помогали на территории Украины.

О присутствии представителей Польши в рядах диверсантов рассказывал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он передавал историю жены погибшего члена самообороны, которую держали в заложниках в том числе «поляки и американцы».

Сегодня Гладков сообщил о работе ПВО и обстреле Шебекинского округа. Около 950 эвакуированных жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области расселили в студенческих общежитиях БелГУ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал молчание Запада относительно обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. По его мнению, права человека и постулаты ЕС стали «гуттаперчевыми» понятиями, которыми пользуются по мере необходимости.