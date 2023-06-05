Полковник объяснил значение атак ВСУ на Белгород Полковник Алехин: ВСУ атакуют Белгород ради вывода боеспособных частей ВС РФ с Донбасса

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что удары по Белгородской области являются частью плана Украины по наступлению. По его словам, которые приводит URA.RU, действиями на Белгородском направлении Киев добивается снижения численности боеспособных российских частей на Донбасском направлении.

Удары и попытки прорыва на некоторых участках в Белгородской области — это одно из звеньев замысла по предстоящему наступлению. Но вести широкомасштабные боевые действия наступательного характера там у них не получится. <...> Удары по Белгородской области можно назвать отвлекающим маневром, — считает полковник запаса.

Он обратил внимание на демонстративный характер, который носят действия ВСУ на приграничной территории. Их целью он назвал поиск уязвимых участков на границе и запугивание населения.

Алехин считает, что одной из основных задач ВСУ в регионе является выманивание как можно больших боеспособных частей с Донбасского направления.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его словам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чеченские бойцы.