«Плохая мина»: в Госдуме оценили требование Бельгии к Украине по оружию Слуцкий: Бельгия призывом к Киеву объяснить применение ее оружия хочет отмежеваться

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Требование Бельгии объяснений от Киева об использовании оружия бельгийского производства в Белгородской области является жалкой попыткой отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Публичную постановку вопроса перед Украиной он назвал в Telegram плохой миной.

Плохая мина, да и игра так себе... Ожидать, что бандерлоги будут держать джентльменское слово вряд ли стоило. Требование объяснений от собственных марионеток — жалкая попытка отмежеваться от вовлеченности в украинский конфликт, — подчеркнул Слуцкий.

Он задался вопросом, а не хотят ли в Брюсселе объясниться, «почему западное оружие стреляет в россиян?». Депутат также заявил, что «коллективный Запад превратился в коллективного спонсора терроризма». Слуцкий назвал остановку в поставке оружия Украине единственным способом «избежать новых жертв, трагедий и разрушений».

Ранее сообщалось, что МИД и Минобороны Бельгии намерены потребовать у Киева объяснений из-за использования украинскими военными бельгийского оружия в ходе атак на Белгородскую область. В Брюсселе подчеркивают, что переданное Украине оружие предназначалось исключительно «для защиты территорий и населения».