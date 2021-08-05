Недоговоренности «Гражданского договора»

Повторное назначение премьер-министром Армении лидера «бархатной революции» 2018 года Никола Пашиняна и начало работы новоизбранного парламента страны, собравшегося на этой неделе на своё первое заседание, дали старт новому политическому циклу в жизни независимого армянского государства. Однако вопрос чем станет этот цикл для Армении — рывком вперёд, хождением по замкнутому кругу, бегом на месте или сползанием к прошлому, с которым страна мучительно пыталась расстаться в последние годы, остаётся открытым.

По итогам прошедших в стране в июне внеочередных выборов большинство в новом парламенте получила партия Никола Пашиняна «Гражданский договор». Однако по иронии судьбы это будет именно тот случай, когда название ведущей политической силы — «Гражданский договор», меньше всего отражает складывающуюся в стране после выборов политическую реальность.

Уже первая неделя нового политического сезона в Армении показала, что общенациональный консенсус, идея которого заложена в названии политической силы Пашиняна, сегодня нереален, как и до выборов, которые должны были стать неформальным общенациональным референдумом о поддержке курса последних лет, включая договорённости по Карабаху от ноября прошлого года.

Злейшие противники Никола Пашиняна, не столь многочисленные, но по-прежнему необычно активные и заряженные на продолжение борьбы, приложили максимум усилий, чтобы сорвать уже первое заседание парламента. Они не намерены сидеть, сложа руки. Депутаты от блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна и представители блока «Честь имею» бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна роют парламентские окопы во весь рост и готовятся к затяжным боям с парламентским большинством.

Складывается парадоксальная ситуация: несмотря на убедительную победу его партии, премьер и его сторонники так и не получили карт-бланш на продолжение того курса, за который проголосовало большинство избирателей. Более того, в определённом смысле ситуация для Пашиняна оказывается ещё более сложной, чем до выборов. Предыдущий парламент был более однородным, а теперь противники премьера имеют достаточно возможностей, чтобы портить ему кровь, тормозить принятие ключевых решений.

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Это означает, что многие будущие «договорённости» «Гражданского договора» рискуют стать фактическими недоговорённостями, при этом недосказанность и половинчатость оказываются неизбежными. Как и оглядка на сиюминутную политическую конъюнктуру, требующую от Пашиняна постоянного лавирования, что не позволяет ему проводить последовательную и внятную политику, способную подвести черту под острейшим политическим кризисом последних месяцев. Впрочем, главные недоговоренности «Гражданского договора» связаны с вопросом о дальнейшей стратегии развития страны, которая для любого государства определяет не только краткосрочные, но и средне и долгосрочные задачи.

Международный опыт показывает: есть немало государств, которым отсутствие обширной территории и богатых природных ресурсов не помешало стать лидерами в тех или иных областях без того, чтобы качать нефть или газ. Посмотрите на Израиль или Сингапур.

Более того, экономисты говорят о том, что географическая замкнутость и изолированность в определенных случаях смогут стать теми недостатками, которые даже можно попытаться обратить в преимущества.

Но есть ли у страны внятная стратегия развития, которая позволит подобно «израильскому» или «сингапурскому чуду» в определённый момент создать «армянское чудо»? Кто может стать его архитектором? Как будет меняться структура экономики, какими будут основные экспортные статьи, возникнут ли новые отрасли или направления ведения хозяйства? И наконец, как создать свою экономическую историю успеха, и при этом продолжать не вступать в контакты с «политически нерукопожатными» Турцией и Азербайджаном, остающимися, нравится это кому-то или нет — локомотивами роста и развития в регионе? Говоря «нет» предложениям Анкары и Баку, Ереван должен быть готов продавить собственные альтернативные проекты и схемы, пересилить турецко-азербайджанский консенсус. Так работает realpolitik.

Но насколько вообще это может быть реально? Судя по всему, это всё же нереально. Но тогда какой смысл раз за разом говорить «нет» и видеть скрытый подвох во всём?

Между тем, сегодня в Армении дискуссия о будущем преимущественно сводится к вопросу о внешних факторах — о роли России и ОДКБ, на которые возлагается, или точнее сказать, перекладывается всё большая ответственность за будущее.

При этом, собственно, внутренний блок вопросов, связанный с реформами и развитием, остается «белым пятном». Политики могут до хрипоты спорить о том, как вернуть или отстоять территории, но вот что с этими территориями делать и как их развивать, чёткого представления как не было, так и нет.

Как нет и ясного понимания, почему по-прежнему на данном этапе так принципиально важен и приоритетен для будущего развития статус тех 15% территорий Карабаха, которые так и не перешли под контроль Баку после Второй карабахской войны.

Чтобы защитить армянское население? Но почему всегда нужно только враждовать — разве двум народам это на роду написано? По-другому — без образа врага — никак жить нельзя? И наконец, нужен ли Армении большой мирный договор с Азербайджаном или всё же лучше и дальше жить без него? Кто-то может ответить?

По всем этим вопросам у «Гражданского договора» и его оппонентов — одни сплошные недосказанности, недоговорённости, но чтобы их не было, должно изменится многое. Смены лидера расколотой нации, состава правительства и парламента слишком мало для преобразований.