https://static.news.ru/photo/c908c6aa-5580-11ea-889f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Отсутствие поставок из Китая приведёт к тотальному дефициту на Украине. Об этом заявил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко.

Отмечается, что торговля с Китаем из-за ситуации с коронавирусом сократилась, но даже те немногие суда, что вышли из Китая, не принимают в украинских портах.

Почти всё стоит. И сейчас поставщики ищут новые каналы поставок из Китая, — заявил Дорошенко.

Он добавил, что логистическую цепочку между Китаем и Украиной можно было бы выстроить через третьи страны, но в настоящее время закрывается сообщение и с ними. Аналоги же китайских товаров из Европы и Турции стоят дороже. Ожидается, что дефицит коснётся текстиля, обуви, бытовой химии, бумаги, резины, пластмасс и каучука.

Как писал NEWS.ru ранее, число инфицированных новым типом коронавируса COVID-2019 достигло 77 661 человека. Общее количество жертв — 2360, число выздоровевших — 20 925, следует из карты по заболеванию Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе в США.