Бойцы ЧВК «Вагнер» вступят в «Ахмат»: новости СВО на утро 6 апреля

Фото: Александр Река/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что по результатам переговоров в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» вместе со своим командиром с позывным Ратибор. По его словам, Минобороны РФ выделило необходимые вакансии.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 5 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что даст вступление вагнеровцев в состав «Ахмата»

Кадыров напомнил о высокой эффективности вагнеровцев. Глава Чечни выразил надежду, что их вступление в состав «Ахмата» станет стратегически важным шагом и совсем скоро окажет существенное влияние на ход специальной военной операции.

«Министерство обороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач», — заявил Кадыров.

Какова сейчас обстановка в зоне СВО

Морские пехотинцы Черноморского флота России из состава группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили лодку Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. В проведении операции им помог расчет FPV-дрона. В министерстве добавили, что помощник оператора зафиксировал попадание беспилотника во вражескую лодку, пытавшуюся форсировать реку Днепр.

Также в Минобороны России сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 ударом неуправляемых ракет уничтожили спецтехнику и живую силу противника на Северо-Донецком направлении. Военное ведомство отметило, что пилоты сорвали ротацию ВСУ. Летчик Су-25 с позывным Лемур уточнил, что пуск ракет производился с кабрирования.

В министерстве добавили, что после нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Фото: МО РФ

Где гремели взрывы на Украине

Несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области на северо-востоке Украины, сообщил местный телеканал «Общественное». Согласно его информации, взрывы раздались на фоне объявленной воздушной тревоги в городе.

Вместе с этим взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, они стали следствием работы российского комплекса «Искандер». По его словам, взрыв произошел на промплощадке завода «Мотор Сич».

Позже серия новых взрывов прозвучала в Харькове. Местные паблики утверждали, что было две серии взрывов — два громких прилета и четыре потише.

По предварительным данным, в Харькове ВС России поразили склад с боеприпасами ВСУ, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Других подробностей он не привел. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Помимо этого, взрывы гремели на территории Одессы. Также сообщалось о взрывах в Очакове Николаевской области Украины.

Когда на вооружение ВС РФ может поступить танк «Армата»

В случае успешного завершения государственных и войсковых испытаний принятие танка Т-14 «Армата» на вооружение российской армии ожидается до конца 2024 года, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.

Один из источников отметил, что в ходе испытаний «особое внимание уделяется работоспособности тех систем и механизмов, которые ранее вызывали нарекания со стороны заказчика».

О чем предупредил Картаполов

Рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Но пока не заработает реестр военнообязанных, основным документом останется бумажная версия, добавил он. Поэтому нет ничего страшного в том, если придут обе, подчеркнул парламентарий.

Картаполов уточнил, что в военкомат следует идти по бумажной повестке. Но в любом случае информация в двух видах документов одинаковая.

Призывники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции, заявлял ранее министр обороны России Сергей Шойгу на фоне стартовавшей 1 апреля весенней призывной кампании.

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