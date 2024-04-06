Тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в «Ахмат» Кадыров: в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что по результатам переговоров в спецназ «Ахмат» вступят три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» вместе со своим командиром с позывным Ратибор. По его словам, Минобороны РФ выделило необходимые вакансии.

Министерство обороны РФ уже выделило необходимое количество вакансий в составе подразделения. В ближайшее время будут решены все организационные вопросы, и бойцы смогут приступить к выполнению оперативно-боевых задач, — написал Кадыров.

Он напомнил о высокой эффективности «вагнеровцев» и выразил надежду, что их вступление в состав «Ахмата» станет стратегически важным шагом, и совсем скоро окажет существенное влияние на ход СВО.

В конце марта Кадыров сообщал, что бойцов спецполка «Ахмат-Россия» наградили медалями «За отвагу» после задержания в Брянской области предполагаемых исполнителей теракта в красногорском «Крокус Сити Холле».

Минобороны РФ оказывало поддержку ЧВК «Вагнер», но лишь как группе из России и не более того, заявил 13 марта российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву. Он отметил, что Москва «не лезла» в Африку и не пыталась выдавить оттуда Францию. Более того, африканские лидеры сами хотели работать с Москвой, пояснил он.