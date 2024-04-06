Морпехи при помощи БПЛА уничтожили лодку ВСУ на Днепре МО: морпехи Черноморского флота FPV-дроном уничтожили лодку ВСУ на Днепре

Фото: МО Украины

Морские пехотинцы Черноморского флота России из состава группировки войск «Днепр» обнаружили и уничтожили лодку Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. В проведении операции им помог расчет FPV-дрона. В министерстве добавили, что помощник оператора зафиксировал попадание беспилотника во вражескую лодку, пытавшуюся форсировать реку Днепр.

Операторы беспилотных летательных аппаратов выявили плавсредство противника на правом берегу Днепра. Осуществив запуск FPV-дронов, оператор завел на него беспилотник, а второй номер корректировал полет дронов для точного наведения на цель, — проинформировала пресс-служба военного ведомства.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что подразделения ВС России смогли бесшумно подобраться к позициям ВСУ на правом берегу Днепра благодаря специальным надувным плотам. Он не исключил, что рейд ВС РФ проходил в районе Антоновского моста, где, по его словам, долгое время работала РЭБ ВСУ, мешавшая запускам БПЛА ВС РФ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

ВС РФ на Херсонском направлении в конце февраля уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины. Группа пыталась высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя четыре лодки с десантом были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении. Один военнослужащий был взят в плен.