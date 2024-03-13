Военэксперт раскрыл детали бесшумного рейда ВС РФ на правый берег Днепра Военэксперт Матвийчук: ВС РФ подкрались к ВСУ на правом берегу Днепра на плотах

Фото: МО РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что подразделения ВС России смогли бесшумно подобраться к позициям ВСУ на правом берегу Днепра благодаря специальным надувным плотам. Он не исключил, что рейд ВС РФ проходил в районе Антоновского моста, где, по его словам, долгое время работала РЭБ ВСУ, мешавшая запускам БПЛА ВС РФ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Во-первых, предположу, рейд российского спецназа прошел в районе Антоновского моста, откуда ВСУ долго досаждали нам, рядом с переправой работала станция РЭБ, мешавшая запускам наших БПЛА. Скорее всего, российские бойцы очень долго и очень тщательно наблюдали за ВСУ на правом берегу Днепра, рассчитывали график смены часовых, наблюдателей, огневые позиции, — считает Матвийчук.

По его словам, ВС РФ могли использовать стрелковое оружие с глушителем, в том числе «Винторезы» и снайперские винтовки. Собеседник не исключил, что российские бойцы несколько недель отрабатывали взаимодействие.

Предположу, что наши морпехи подошли на надувных плотах. Там расстояние 100-120 метров. Вооружены были, скорее всего, приборами ночного видения и стрелковым оружием с глушителем, включая «Винторезы» и снайперские винтовки. Предположу, что российские бойцы долго готовились, вероятно несколько недель, замеряли глубину, характеристики опор Антоновского моста, доводили взаимодействие в группе до автоматизма, — подытожил Матвийчук.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что российские силы в ночь на 13 марта высадились на правый берег Днепра. По его словам, уничтожено несколько позиций противника, в том числе пункт управления БПЛА, станция РЭБ и пункты наблюдения. Противник потерял до 30 человек. Российские бойцы вернулись на позиции без потерь, отметил Сальдо.