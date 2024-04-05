ВС РФ вышли к Часову Яру: можно ли считать это прорывом обороны ВСУ

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские вооруженные силы, преодолев оборону противника, вышли на окраины Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил советник главы региона Ян Гагин. Какое значение имеет этот город и что даст российским подразделениям взятие его под контроль — в материале NEWS.ru.

Что известно о ситуации у Часова Яра

5 апреля Ян Гагин отметил, что продвижение пока идет медленно, потому что ВСУ укрепляли оборону на этом участке в течение года, а сам Часов Яр заминирован. Минобороны РФ это заявление не комментировало.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что 98-я ивановская дивизия ВДВ ведет наступление на Часов Яр с востока со стороны Артемовска (Бахмута), а с юга к населенному пункту подступает 11-я бригада ВДВ.

Фото: РИА Новости

Военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко объяснил NEWS.ru, что ВС РФ сейчас продолжают бои вдоль возвышенностей, выводящих на территорию Часова Яра. Там стоят опорные пункты противника.

«В военной терминологии опорные пункты начинаются с ротных пунктов, это укрепленная позиция в 500–600 метров в поперечнике. И выковыривать оттуда сидящую в окопах пехоту ВСУ, которую еще и их артиллерия поддерживает, — дело нелегкое. У нас там десантники выполняют роль штурмовой пехоты, хотя они для этого не предназначены. Но, учитывая, что ВДВ имеют степень подготовки лучше обычных частей, приходится их так использовать», — предположил Тимошенко.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Можно ли говорить о прорыве обороны ВСУ

Хотя «Военкоры Русской Весны» назвали выход российских войск к Часову Яру «прорывом», военные эксперты указывают, что с точки зрения военной науки этот термин пока применять рано.

«Как военный человек я обучен понимать так: прорыв — это когда ты пробил тактическую оборону противника и твои силы развития прорыва (а они всегда вторым эшелоном идут) начали „сматывать“ фланги обороны. Но нет такого пока под Часовым Яром», — считает Тимошенко.

По его мнению, при классическом прорыве подвижные подразделения вклиниваются в глубину территории противника и уничтожают его коммуникации и тылы, но для этого требуется большое количество артиллерии, которая создает «огневой вал» перед наступающей пехотой. Также важно сосредоточить крупную группировку сил на сравнительно небольшом участке фронта — в нынешних условиях это затруднительно, считает Тимошенко.

Фото: МО Украины

Почему трудно наступать у Часова Яра

Аналитик предположил, что наступать в местности, где находится Часов Яр, довольно трудно, так как весь Донбасс представляет собой регион с жилой или промышленной застройкой, где один населенный пункт плавно переходит в другой. Поэтому, по его мнению, вместо создания классических прорывов ВС РФ используют тактику «выдавливания» врага с ключевых позиций.

Независимый военный аналитик Александр Храмчихин в разговоре с NEWS.ru тоже считает, что пока что рано говорить о прорыве. «Прорыв в военном деле — это на десятки километров в день. Сейчас тут ничего похожего. Праздновать прорыв и радоваться пока что совершенно преждевременно», — объяснил эксперт.

В сводке Минобороны РФ события на Донецком направлении тоже не называют прорывом.

«На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск улучшено тактическое положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, трех аэромобильных и восьми механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Курдюмовка, Новомихайловка, Клещеевка, Спорное, Андреевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении МО РФ.

Фото: МО РФ

Почему Часов Яр так важен для России

Как ранее предположил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, взятие Часова Яра станет переломным моментом битвы за Донбасс. По его оценкам, это откроет ВС РФ путь на Краматорск и Славянск.

Он напомнил, что там располагаются мощные заводы, где ремонтируется тяжелая техника и готовится оружие для ВСУ. Помимо этого, Киев объявил Краматорск административным центром Донецкой области на подконтрольных Украине землях. По мнению Глазунова, взятие города под контроль будет означать «конец битвы за Донбасс».

Тимошенко назвал Часов Яр ключевой позицией для контроля всей территории вокруг него в радиусе 15–20 километров.

«Часов Яр — это населенный пункт на возвышенности. Вся территория Донбасса охватывает так называемый Донецкий кряж. Хоть это не горы в общем понимании — нет там скальных уступов и ледников — это все же заметные длинные кряжи с высотами под 60 метров над окружающей местностью. Это командные высоты. Тот, кто захватил командную высоту и видит вокруг все на 15 километров „навылет“, владеет и всей обстановкой на этой территории», — пояснил Тимошенко.

Фото: МО Украины

Он напомнил, что город также считается важным транспортным узлом, так как он «перехватывает» часть магистралей.

«Дороги — это не только пути подвоза боеприпасов и прочего снабжения, но и пути эвакуации раненых, пути для ротации и смены уставших войск на свежие, а главное — это пути для возможного маневра вдоль линии фронта. Заметьте: когда ВСУ пытались прорваться к нам в Белгородскую область, а мы начали активно наступать в Авдеевке, они быстро перекинули половину сил туда. Вот что значит контроль над узлами дорог — возможность маневрирования силами вдоль фронта», — считает эксперт.

Храмчихин призвал не переоценивать важность населенного пункта. По его мнению, город не настолько велик, чтобы иметь стратегическое значение.

«Это похоже просто на очередной участок „продавливания“ украинской обороны в различных районах в надежде на то, что в конце концов она где-нибудь обрушится и там можно будет совершить более-менее глубокий прорыв», — заключил эксперт.

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