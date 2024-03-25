Легализация оружия: поможет ли это от терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На волне обсуждения теракта в «Крокус Сити Холле» в обществе вновь поднялась дискуссия о разрешении короткоствольного оружия: мол, если бы у людей были пистолеты, то террористов перестреляли бы или они туда и не сунулись.

Что такое пистолеты в толпе

В России нет традиции ношения оружия. И нет опыта владения пистолетами. А это значит, что в случае настоящей перестрелки неопытный человек будет паниковать и стрелять во всех, кто покажется ему подозрительным.

Прекрасный пример: все понимают, что иметь навыки первой медицинской помощи полезно. Но на курсы первой помощи ходят единицы. И, возможно, то же будет и с пистолетами, если разрешить их народу. Люди, в большинстве не служившие в силовых структурах и не воспитанные в культуре обращения с оружием, не смогут его нормально применять в случае опасности.

Ведь при опасности для жизни надо быстро вытащить пистолет из кобуры, снять его с предохранителя, желательно при этом не выстрелив случайно в себя, точно и быстро определить цель, прицелиться. А при этом желательно еще двигаться, чтобы террористам было труднее в вас попасть...

Во-вторых, террористы чаще всего заходят в толпу в гражданской одежде. А сможет ли владелец пистолета (пусть даже умеющий с ним обращаться) быстро отличить террориста от другого законопослушного владельца оружия? Или сочтет любого человека со «стволом» угрозой?

Представляете: террористы врываются на массовое мероприятие и делают всего пару выстрелов, а дальше... А дальше вооруженная толпа бодро постреляет сама себя, прежде чем разберется, что к чему.

Между тем людей военных учат, что в случае стрельбы надо — нет, не палить вокруг, — а сначала спрятаться за любое укрытие и оценить обстановку. Понять, откуда и кто стреляет. А уж только потом начинать палить в ответ.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К вопросу об охране

Все сетуют: вот была бы в «Крокусе» вооруженная охрана, глядишь, и отбились бы... Ну что сказать, при грамотном планировании даже пограничная охрана и расположенные рядом военные могут и не помочь. Пример — недавнее нападение на Израиль.

Конечно, если ваш объект хорошо охраняется, то террористы могут отказаться в него заходить — устроят стрельбу там, где меньше охраны. Но, чтобы противостоять не психам-одиночкам, а вооруженной атаке, здание должно иметь внешний периметр с охраной и укрепленными постами, с заборами и контрольно-пропускными пунктами. Плюс КПП с защищенными постами (с бронестеклами и бронестенками) непосредственно на входе в здании и вооруженные посты за бронированными стойками внутри здания. Да еще и пуленепробиваемые стекла и двери внутренних перегородок.

Много вы знаете в Москве таких объектов? Я — штуки три. В том числе, например, Госдума и Национальный центр управления обороной (Генштаб). Но ни одного такого торгово-развлекательного центра или концертного зала.

Почему наличие «короткоствола» не поможет

И даже если все научатся пользоваться пистолетами, то и в этом случае от терактов они не спасут.

Потому что террористы готовят свои нападения. И учтут обстоятельства. И придут в бронежилетах и с автоматами-пулеметами, а предварительно еще и гранат накидают — в полном соответствии с военной тактикой штурма и зачистки зданий. И никакие пистолеты тогда не помогут. Или газ какой-нибудь пустят. Что сделают пистолеты против газа?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

И, кстати, вот ведь сюрприз для любителей пистолетов, нивелирующий все разговоры «а если бы»: у нас по закону на массовые мероприятия и в общественные места с оружием нельзя. Сдавай его в камеру хранения на входе. Или оставляй дома. Ну и толку от владения пистолетом, если он в нужный момент лежит дома или в камере хранения?

Что избавит от терактов

За все время существования терроризма в современной истории для эффективной борьбы с ним придуман один способ. Это агентурная разведка и удары на опережение. Спецслужбы должны узнавать заранее, что планируют террористы, и арестовывать их еще до выхода на теракт. Сделать это можно только при использовании широкой сети осведомителей и агентуры, внедренной к экстремистам. Дополнительно поможет широкая сеть камер слежения, прослушка телефонов и перлюстрация любой переписки в любых мессенджерах и соцсетях.

То есть, если хотите реальной безопасности от терактов, — добро пожаловать в абсолютно полицейское государство, где и «стукачество» на подозрительных соседей должно быть всеобщей нормой.

А это уже какая-то Северная Корея. Вот оттуда про теракты что-то не слыхать. Хотя мы ведь не знаем — может, просто не говорят...

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