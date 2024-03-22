В России предложили массово производить лазерное оружие для борьбы с БПЛА Военэксперт Храмчихин: нужно выпускать лазерное оружие для отражения атак БПЛА

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России в самые короткие сроки нужно наладить массовое производство лазерного оружия, которое будет заточено под уничтожение БПЛА, рассказал NEWS.ru военный эксперт Александр Храмчихин. По его словам, российским специалистам необходимо сосредоточиться на противодействии дронам, а не спутникам в космосе.

России необходимо выпускать такое оружие срочно и массово. Нам эти лазеры были нужны еще позавчера. Но у нас мучаются всякими «звездными войнами», чтобы сбивать лазерами спутники в космосе, а вот чтоб беспилотники сбивать, с этим вопросом гораздо хуже получается. Хотя именно это сейчас нужно, а не «звездные войны», — заявил Храмчихин.

Военный эксперт добавил, что теоретически НАТО может передать Украине все что угодно, кроме ядерного оружия. В случае передачи лазерной установки Киеву России было бы очень интересно перехватить такую установку и изучить ее. По мнению аналитика, в этой связи давно уже надо понять, что все нестратегическое оружие страны Запада могут передать Киеву.

Ранее ВВС США свернули испытания самолета AC-130J Ghostrider («Призрачный гонщик»), оснащенного лазерной установкой Airborne High Energy Laser (AHEL). Вместо этого военное ведомство США решило сосредоточиться на создании подобной наземной системы.

Испытания планировали провести еще в 2021 году, но сроки впоследствии неоднократно переносились. В ноябре 2023 года в Командовании специальных операций ВВС США (AFSOC) сообщили, что борт, оснащенный лазерной системой, совершит первый полет в январе 2024 года, но этого не произошло.