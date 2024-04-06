Российские летчики сорвали ротацию ВСУ на Северодонецком направлении

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

В Минобороны России сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 ударом неуправляемых ракет уничтожили спецтехнику и живую силу противника на Северодонецком направлении. Военное ведомство отметило, что пилоты сорвали ротацию Вооруженных сил Украины. Летчик Су-25 с позывным Лемур уточнил, что пуск ракет производился с кабрирования.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве добавили, что после нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Группа тульских десантников уничтожила украинских военнослужащих в опорном пункте на Северском направлении в ДНР, заявили 4 апреля в Минобороны РФ. Отмечается, что российские солдаты работали осколочно-фугасными боеприпасами примерно в километре от ВСУ.

Потери армии Украины с начала года в рамках спецоперации составили более 80 тысяч человек, информировал министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил. Глава Минобороны добавил, что ВСУ потеряли 14 тысяч единиц вооружения.