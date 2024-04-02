Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала года Шойгу: ВСУ потеряли более 80 тысяч военных с начала года

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Потери ВСУ с начала года в рамках спецоперации составили более 80 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил. Глава Минобороны добавил, что украинская армия потеряла 14 тысяч единиц вооружения, передает ТАСС.

С января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, — заявил Шойгу.

В числе уничтоженной российскими войсками техники ВСУ оказались 1,2 тысячи танков и бронированных машин.

Ранее операторы беспилотников Южной группировки войск сделали ротацию сил противника на Донецком направлении практически невозможной. Российские военные с помощью дронов контролируют воздушное пространство над украинскими позициями.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили автомобильный мост в Гуляйполе Запорожской области, который представлял ценность для украинских войск. Военнослужащие 11-й армии ВВС и ПВО и операторы БПЛА группировки «Восток» поразили объект авиаударом. Минобороны РФ информацию не комментировало. Мосты в зоне боевых действий выводят из строя, чтобы затруднить для противника поставки боеприпасов, а также усложнить проведение ротаций ВСУ.