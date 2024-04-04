Тульские десантники разгромили пехоту ВСУ в ДНР Тульские десантники уничтожили на Северском участке фронта группу пехоты ВСУ

Фото: МО РФ

Группа тульских десантников уничтожила украинских военнослужащих в опорном пункте на Северском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что российские солдаты работали осколочно-фугасными боеприпасами примерно в одном километре от ВСУ.

Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, в темное время суток оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей, — отметили в МО.

После уничтожения живой силы ВСУ десантники немедленно поменяли огневую позицию. Основной задачей бронегруппы было не допустить ротации противника на этом участке фронта.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки «Восток» единственным залпом из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили на Южно-Донецком направлении ангар ВСУ. По данным Минобороны РФ, там хранилось несколько американских гаубиц М777. Боевой расчет РСЗО «Град» под командованием военнослужащего с позывным Земляк попал в склад противника, находившийся в тыловом районе. За успешное выполнение боевой задачи личному составу расчета вручили госнаграды.