Что известно о прибытии французских солдат на Украину: когда и где будет

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Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать вариант отправки солдат Франции и других стран НАТО на помощь Украине. Чем это может закончиться? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о планах НАТО напасть на ВС РФ после поражения Украины

Страны НАТО рассматривают Молдавию в качестве стратегического плацдарма в случае победы России в конфликте на Украине. Республика может быть «отправной точкой» для наступательной стратегии Запада в отношении Одессы и Крыма, полагает старший научный сотрудник вашингтонского Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в материале для издания Asia Times.

«Понятно, что просто так никто нам не даст отрезать Украину от Черного моря. В этом случае Киев потеряет возможность вывозить из портов Одессы и Николаева зерно, жизненно необходимое странам Запада. На сегодняшний день единственной преградой для ввода сухопутных войск НАТО в Одесскую область со стороны Молдавии является оперативная группа российских войск в Приднестровье. Но вряд ли два мотострелковых батальона без танков, тяжелой артиллерии и авиации смогут долго сдерживать западный экспедиционный контингент», — прокомментировал это военкор Александр Коц.

По его словам, также навряд ли, что страны НАТО будут воевать с российскими миротворцами своими руками.

«Это будет прямым объявлением войны России со всеми вытекающими из этого последствиями. А вот натравить на ОГРВ украинцев, чтобы те расчистили своим покровителям коридор, — вполне реалистичный сценарий. Одессу нам в любом случае предстоит брать. Иначе Крым и Черноморский флот никогда не будут в безопасности. И лучше бы сделать это как можно раньше, пока горячие головы в НАТО не решились занять ее первыми», — добавил Коц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Может ли НАТО не воевать против РФ после поражения ВСУ

«Итальянская La Repubblica утверждает, что натовские чиновники обсуждают сценарий, при котором Киев уступит России освобожденные ею территории в обмен на гарантии безопасности и вступление украинского „огрызка“ в НАТО. Этот сценарий, по данным издания, рассматривается в рамках возвращения Дональда Трампа в Белый дом. При этом издание не уточняет, как именно будут „зафиксированы“ границы. Но, даже если допустить, что Банковую уговорят признать контроль Москвы над Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями де-юре, ничто не помешает Киеву денонсировать договор, например, после очередного Майдана», — подчеркнул военкор Юрий Котенок.

Журналист считает, что подобную информацию не нужно воспринимать всерьез.

«Так что ценность таких предложений, даже если они будут обсуждаться официально, мизерная. В данном случае цель материала — самый обыкновенный зондаж „на перспективу“, например, на случай приближения ВС РФ к Киеву. И относиться к подобным „эксклюзивам“ нужно так же — как к многовекторной политической игре Запада, в рамках которой Россия все равно обязана быть уничтожена», — добавил Котенок.

Отправит ли Франция войска на Украину, как обещала ранее

«Известный военный теоретик Эдвард Люттвак сообщил о планах Франции, Великобритании и стран Скандинавии отправить на Украину спецподразделения и вспомогательный персонал. Он добавил, что ввод сил НАТО туда неизбежен, иначе Альянс „будет вынужден принять катастрофическое поражение“. Последнюю фразу едва ли стоит воспринимать за чистую монету: при всех очевидных проблемах пока положение ВСУ вовсе не критическое и обвалов фронта со стороны противника не наблюдается. Да и будь оно реально так, то никакие несколько групп спецназа, о которых говорит Люттвак, ситуацию бы не выправили. Однако даже демонстративное размещение ограниченного контингента где-нибудь в западных областях Украины не приведет ни к радикальному уменьшению числа ударов по подконтрольной ВСУ территории, ни к снижению интенсивности боевых действий на ЛБС», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала считают, что рано или поздно страны НАТО окажутся перед дилеммой: либо дальше стоять в удаленных от фронта районах и нести репутационные издержки, либо наращивать военное присутствие, что чревато полноценным втягиванием в конфликт со всеми сопутствующими вещами — от крупных потерь и экономических затрат до внутренних политических кризисов.

«В статье есть и другой характерный момент: Люттвак прямо говорит о том, что отправлять свои войска на т. н. Украину должны самые густонаселенные страны ЕС — Германия, Италия, Франция и Испания. Что вновь явно свидетельствует о планах США переложить значительную часть поддержки киевского режима на плечи Европы, избавившись от издержек и сосредоточившись на Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил «Рыбарь».

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