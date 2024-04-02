Шойгу рассказал, отправят ли призывников на СВО Шойгу: призывников не будут привлекать к участию в спецоперации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Призывники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на фоне стартовавшей 1 апреля весенней призывной кампании. В ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил он добавил, что военнослужащие, у которых истек срок службы, должны быть своевременно уволены, передает ТАСС.

Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут, — заявил Шойгу.

Говоря о военных, у которых истек срок службы, министр обороны отметил необходимость своевременной организации их отправки к месту жительства, а также проведения процедуры увольнения. Шойгу обратил особое внимание должностных лиц на этот момент.

Также в ходе совещания Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала года в рамках спецоперации составили более 80 тысяч человек. Кроме того, украинская армия потеряла 14 тысяч единиц вооружения, в том числе 1,2 тысячи танков и бронированных машин.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, весенний призыв в армию пройдет с 1 апреля по 15 июля 2024 года. Верховный главнокомандующий постановил призвать в рамках набора 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. При этом исключение сделано для тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года.