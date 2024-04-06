«Ничего страшного»: Картаполов высказался о двух призывных повестках Картаполов заявил, что в весенний призыв могут прийти сразу две повестки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Андрей Картаполов

Рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Но пока не заработает реестр военнообязанных, основным документом останется бумажная версия, добавил он. Поэтому нет ничего страшного в том, если придут обе, подчеркнул парламентарий.

Картаполов уточнил, что в военкомат следует идти по бумажной повестке. Но, в любом случае, информация в двух видах документов одинаковая.

Что написано в электронной, то написано и в бумажной, — сказал он.

19 марта Андрей Картаполов рассказал, что во время весеннего призыва россиянам будут приходить электронные повестки. Парламентарий добавил, что численные параметры призыва остаются прежними, поскольку число неизменно.

Госдума в первом чтении уже приняла законопроект, предполагающий распространение отсрочки от призыва на военную службу на сотрудников следственных органов и прокуратуры РФ. В случае принятия закона новые нормы начнут действовать с 1 сентября.

С 1 апреля до 15 июня в Санкт-Петербурге пройдет весенний призыв, заявлял ранее военный комиссар города Марат Урмансов. По его данным, к месту прохождения службы во второй половине апреля отправятся 2,5 тысячи человек. Урмансов подчеркнул, что их не будут направлять в зону СВО.