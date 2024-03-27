В Петербурге назвали число участников весеннего призыва Военком Урмансов: весенний призыв в Петербурге затронет 2,5 тысячи человек

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

С 1 апреля до 15 июня в Санкт-Петербурге пройдет весенний призыв, заявил военный комиссар города Марат Урмансов. По его данным, к месту прохождения службы во второй половине апреля отправятся 2,5 тысячи человек. Урмансов подчеркнул, что их не будут отправлять в зону СВО.

Военком на заседании городского правительства уточнил, что этот призыв впервые пройдет по новым правилам. Повестки получат мужчины в возрасте до 30 лет.

Положение зaконa обрaтной силы не имеет: грaждaне, которым исполнилось 27 лет до 31 декaбря 2023 годa, не подлежат призыву. Все остaльные с 1 янвaря до 30 лет будут призывaться, — объяснил Урмансов.

Военком подчеркнул, что ни из Петербурга, ни из других городов России срочников направлять в зону СВО не будут.

Я могу зaверить, что военнослужaщие по призыву не будут привлекaться для выполнения зaдaч в зоне специaльной военной оперaции, — резюмировал Урмансов.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что во время весеннего призыва призывникам будут приходить электронные повестки. При этом основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка. Парламентарий добавил, что число призывников останется прежним, их количество неизменно.

В ходе весеннего призыва в этом году может незначительно увеличиться число призывников, заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Он связал это с появлением в России двух новых военных округов, Московского и Ленинградского.