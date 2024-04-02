В ГД хотят давать отсрочки от призыва сотрудникам прокуратуры и СК России В ГД проголосовали за законопроект об отсрочках работникам прокуратуры и СК

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым норма об отсрочке от призыва на военную службу распространяется на служащих в следственных органах и органах прокуратуры РФ, сообщил ТАСС. В случае принятия закона, новые нормы начнут действовать с 1 сентября

Поправки предлагают внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». Инициатива предполагает отсрочки от призыва на военную службу гражданам, поступившим на службу в учреждения СК РФ и следственные органы, а также в органы и организации прокуратуры непосредственно после получения высшего образования. Отсрочки предлагают предоставлять гражданам со спецзваниями и высшим образованием на время такой службы.

В настоящее время отсрочка от призыва на военную службу предоставляется служащим в Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел, органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, таможенных органах РФ и органах принудительного исполнения при наличии специальных званий и высшего образования.

В 1 апреля стартовал традиционный весенний призыв в армию, который закончится 15 июля. Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин постановил призвать в рамках набора 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. При этом исключение сделано для тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года.