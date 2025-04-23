«Гонка их добьет»: депутат об отказе США быть гарантом безопасности ЕС Лидер СРЗП Миронов: США больше не хотят держать на шее сытых европейцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

США отказались быть гарантом безопасности Евросоюза, так как больше не хотят держать на шее сытых европейцев, заявил NEWS.ru депутат Госдумы глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, к такому решению главу Белого дома Дональда Трампа подтолкнули действия его предшественника Джо Байдена, который потратил сотни миллиардов долларов на помощь Украине.

Кризис на Украине, в которую США при Байдене угрохали десятки, если не сотни миллиардов долларов, лишь подтолкнул действующую американскую администрацию к более активным действиям. Штаты больше не хотят держать на шее сытых европейцев. Теперь Трамп уже прямо говорит, что расходы членов НАТО на свою безопасность должны быть не 2%, а 5% от ВВП. На практике это означает, что европейцам придется более чем в два раза увеличить закупки американской военной техники. На фоне уже наступивших экономических проблем такая гонка вооружений их добьет, — сказал Миронов.

По его словам, вместо того чтобы одуматься, Европа продолжает искать врага в лице России, несмотря на то что президент РФ Владимир Путин предлагал и совместные экономические проекты, и гарантии безопасности. Глава СРЗП уточнил, что эти предложения еще могут быть реализованы, если Германия как лидер ЕС примет такое решение.

От сотрудничества наших двух стран зависит благополучие всего европейского континента, и буквально несколько лет назад в Берлине это хорошо понимали. Такое сотрудничество — страшный сон британцев, которые мечтают разделять и властвовать. И они всячески пытаются ему помешать. Выбор за немцами — американцы им точно не помогут, — добавил Миронов.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не могут более являться единственным гарантом безопасности Европы. Он подчеркнул, что это время прошло и теперь европейские страны должны нарастить военные усилия и принять на себя эту роль.