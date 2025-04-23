США отказались быть гарантом безопасности Евросоюза, так как больше не хотят держать на шее сытых европейцев, заявил NEWS.ru депутат Госдумы глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, к такому решению главу Белого дома Дональда Трампа подтолкнули действия его предшественника Джо Байдена, который потратил сотни миллиардов долларов на помощь Украине.
Кризис на Украине, в которую США при Байдене угрохали десятки, если не сотни миллиардов долларов, лишь подтолкнул действующую американскую администрацию к более активным действиям. Штаты больше не хотят держать на шее сытых европейцев. Теперь Трамп уже прямо говорит, что расходы членов НАТО на свою безопасность должны быть не 2%, а 5% от ВВП. На практике это означает, что европейцам придется более чем в два раза увеличить закупки американской военной техники. На фоне уже наступивших экономических проблем такая гонка вооружений их добьет, — сказал Миронов.
По его словам, вместо того чтобы одуматься, Европа продолжает искать врага в лице России, несмотря на то что президент РФ Владимир Путин предлагал и совместные экономические проекты, и гарантии безопасности. Глава СРЗП уточнил, что эти предложения еще могут быть реализованы, если Германия как лидер ЕС примет такое решение.
От сотрудничества наших двух стран зависит благополучие всего европейского континента, и буквально несколько лет назад в Берлине это хорошо понимали. Такое сотрудничество — страшный сон британцев, которые мечтают разделять и властвовать. И они всячески пытаются ему помешать. Выбор за немцами — американцы им точно не помогут, — добавил Миронов.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты не могут более являться единственным гарантом безопасности Европы. Он подчеркнул, что это время прошло и теперь европейские страны должны нарастить военные усилия и принять на себя эту роль.