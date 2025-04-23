В Пентагоне сделали неожиданное заявление о роли США в безопасности Европы Хегсет: США больше не могут быть единственным гарантом безопасности Европы

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Пит Хегсет

Соединенные Штаты не могут более являться единственным гарантом безопасности Европы, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в ходе своего выступления в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле в штате Пенсильвания. Он подчеркнул, что это время прошло, теперь европейские страны должны нарастить военные усилия и возглавить эту роль. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Defense Now.

Время, когда Соединенные Штаты <…> были единственным гарантом европейской безопасности, прошло, — сказал американский министр обороны.

Также Хегсет заявил, что Вашингтон не намерен участвовать в «бесконечных войнах» в Йемене или заниматься свержением правительства этого государства. По его словам, речь также не идет о госстроительстве или наземных операциях.

Ранее радиостанция NPR со ссылкой на источник из числа должностных лиц сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа начала поиск кандидата на смену Пита Хегсета в качестве шефа Пентагона. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергала эту информацию.

Хегсет оказался в центре внимания после того, как отправил конфиденциальную информацию об ударах по Йемену в групповой чат с женой и братом. Переписка в мессенджере Signal была создана самим чиновником и включала его двух родственников и сотрудников из личного и профессионального круга.