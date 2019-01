Американка попала в ДТП из-за опасного челленджа

17-летняя жительница американского города Лейтон (штат Юта) попала в ДТП из-за набирающего популярность челленджа #BirdBoxChallenge. Его суть состоит в том, чтобы пытаться делать повседневные вещи с закрытыми глазами.

Как рассказали в местной полиции, девушка вела автомобиль с надвинутой на глаза шапкой. В результате она выехала на встречную полосу, где врезалась в другую машину, а также зацепила фонарный столб. К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот дело о безрассудном вождении передано в городскую прокуратуру, сообщает телеканал KUTV.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2