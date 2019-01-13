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Американка попала в ДТП из-за опасного челленджа

Кадр из фильма «Птичий короб» twitter.com/@Daviddelee

Кадр из фильма «Птичий короб»

в мире [ версия для печати ]

17-летняя жительница американского города Лейтон (штат Юта) попала в ДТП из-за набирающего популярность челленджа #BirdBoxChallenge. Его суть состоит в том, чтобы пытаться делать повседневные вещи с закрытыми глазами.

Как рассказали в местной полиции, девушка вела автомобиль с надвинутой на глаза шапкой. В результате она выехала на встречную полосу, где врезалась в другую машину, а также зацепила фонарный столб. К счастью, в аварии никто не пострадал, а вот дело о безрассудном вождении передано в городскую прокуратуру, сообщает телеканал KUTV.

 

Как писал News.ru, #BirdBoxChallenge получил название в честь художественного фильма «Птичий короб», премьера которого состоялась на платформе Netflix 21 декабря. По сюжету люди во всём мире вынуждены постоянно ходить с закрытыми глазами, чтобы избежать воздействия неизвестных монстров, которые заставляют их совершать самоубийство. Челлендж стал настолько популярным, что в Netflix предупредили пользователей о том, что нужно быть аккуратнее. 


#сша #ДТП #челлендж
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