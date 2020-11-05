Штаб Байдена заявил о предстоящей победе в Неваде

https://static.news.ru/photo/8d0d0efa-1f87-11eb-ba8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Демократ Джо Байден одержит победу в колеблющемся штате Невада и получит шесть голосов выборщиков. Это позволит ему набрать необходимые для победы в борьбе за президентское кресло 270 голосов, считают в предвыборном штабе кандидата.

Как заявила менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон, в этом штате политик лидирует с преимуществом почти в восемь тысяч голосов избирателей.

Наши данные гласят, что мы одержим там победу, — приводит слова Дилон ТАСС.

В штате подсчитано около 75% бюллетеней, у Байдена отрыв в 7647 голосов.

3 ноября в США прошли выборы президента, сейчас идёт подсчёт голосов. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Для победы одному из них нужно набрать 270 голосов выборщиков. Оба заявили об уверенности в своей победе.

Трамп сначала потребовал остановить подсчёт голосов, поданных по почте, опасаясь фальсификаций со стороны Демократической партии, а затем пообещал оспорить итоги в каждом «байденовском» штате.

При этом, как писал NEWS.ru, явка на выборах в Соединённых Штатах оказалась рекордно высокой за 120 лет. Участие в голосовании приняли по меньшей мере 160 млн человек — это 66,9% от общего числа избирателей. В 1900 году активность проявили 73,7% избирателей страны.