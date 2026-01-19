Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса Собака по кличке Минни попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире

Самой высокой собакой в мире среди самок признана немецкий дог по кличке Минни, сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннесса. Самка из американского штата Коннектикут достигла в холке 97,5 см, что позволило ей установить новый мировой рекорд.

Ее хозяева, Кен и Лиза Ногачек, отметили, что в детстве Минни была довольно миниатюрным щенком. Однако затем животное начало очень быстро расти и уже в возрасте до одного года весило около 16 кг.

Кен Ногачек рассказал, что процесс измерения роста собаки сопровождался определенными трудностями. Чтобы удержать питомца на месте, владельцу пришлось использовать любимое лакомство дога — арахисовое масло.

Новый рекордсмен оказался на несколько сантиметров выше предыдущей обладательницы титула, собаки по кличке Лиззи из Флориды. При этом Минни немного не дотянула до абсолютного рекорда в истории, который принадлежал скончавшемуся канадскому догу Моргану.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки могут есть снег во время прогулок из-за проблем с желудком. Он отметил, что такое поведение также может быть просто игрой.