Финал «Цифрового прорыва» пройдёт в конце ноября

https://static.news.ru/photo/0e40f15e-1f8c-11eb-b199-fa163e074e61_660.jpg Фото: leadersofdigital/facebook.com

Организаторы объявили даты и формат проведения финала хакатона «Цифровой прорыв». Участники встретятся на онлайн-состязании с 27 по 29 ноября.

В финал конкурса вышли 350 команд со всей страны, которые будут решать 15 кейсов. Победители в каждой категории выйдут в гранд-финал, где смогут представить итог своей работы и заключить контракты или получить предложение о работе от ведущих компаний страны.

Решающее соревнование конкурса объединит 1600 IT-специалистов из более чем 70 регионов России. Наша цель — сделать так, чтобы идеи и решения, которые рождаются в рамках «Цифрового прорыва», доходили до реализации, поэтому в этом году мы проводим итоговое мероприятие в новом формате, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» (организатора хакатона) Алексей Комиссаров.

Финалисты — участники, вошедшие в шорт-листы полуфиналов регионального этапа. Они получат задачи от Сбербанка, Mail.ru Group, «Ростелекома», «Почты России», Росатома, а также крупнейших ведомств, таких как ФАС, МВД и Минздрав.

Финалисты «Цифрового прорыва» — это не просто сильные специалисты. Это настоящие профессионалы, чьи компетенции и навыки командной работы подтверждают уровень решений, представленных на отборочных соревнованиях. Поэтому для решающего хакатона мы подготовили самые сложные кейсы за всю историю проекта, — отметил руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

45 команд получат приглашения на гранд-финал, который пройдёт с 7 по 8 декабря в Москве. Они встретятся с главами компаний и ведомств и проведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

«Цифровой прорыв» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — формирование сообщества талантливых российских IT-специалистов и их поддержка. Лучшие технологии, созданные участниками конкурса, организаторы обещают довести до внедрения, писал NEWS.ru.