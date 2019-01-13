Российские саночники упустили победу на этапе Кубка мира

Сборная Латвии победила в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту. Вторыми стали россияне, третьими — немцы.
В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Семён Павличенко и двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров.
Шестой этап Кубка мира проходит в латвийской Сигулде. Он завершится 13 января.
25 января стартует чемпионат мира по санному спорту, который состоится в рамках седьмого этапа Кубка мира. Соревнования пройдут в немецком Винтерберге.
Как писал News.ru, биатлонист Бабиков упустил золото в спринте.