Российские саночники упустили победу на этапе Кубка мира

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Татьяна Иванова

Сборная Латвии победила в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту. Вторыми стали россияне, третьими — немцы.

В составе российской команды выступали Татьяна Иванова, Семён Павличенко и двойка Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

Шестой этап Кубка мира проходит в латвийской Сигулде. Он завершится 13 января.

25 января стартует чемпионат мира по санному спорту, который состоится в рамках седьмого этапа Кубка мира. Соревнования пройдут в немецком Винтерберге.

Как писал News.ru, биатлонист Бабиков упустил золото в спринте.